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美正式參戰 川普：成功打擊伊朗3處核設施

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伊朗核設施再成以軍箭靶 川普稱很難要求以色列停止攻擊

編譯林文彬／綜合外電
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以伊戰爭進入第二周，川普似乎有意舒緩緊張情勢。 （美聯社）
以伊戰爭進入第二周，川普似乎有意舒緩緊張情勢。 （美聯社）

以色列伊朗戰爭進入第二周，雙方持續交火，伊朗伊斯法罕（Isfahan）核設施再度成為箭靶。另一方面，美國總統川普20日就以伊問題釋出摻雜不一的訊號，推升美國是否準備涉入衝突的不確定性。

以色列國防軍表示，以色列戰機已二度攻擊伊斯法罕核設施，瞄準離心機生產據點。伊朗半官方法斯通訊社報導，危險物質並未洩露。以色列國防軍稍早也宣稱已察覺伊朗發射的飛彈，正致力於攔截。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）透露，帶領伊斯蘭革命衛隊部分海外部隊的伊札迪（Saeed Izadi），已在伊朗庫姆市被擊斃。另據以色列一名軍事官員說法，另一名伊斯蘭革命衛隊成員沙里亞里 （Behnam Shahriyari）及一名指揮官也已喪命。伊朗國家電視台則報導，伊斯蘭革命衛隊五名成員21日在伊朗西部羅瑞斯坦省（Lorestan）身亡。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）向德國畫報（Bild）表示，以色列發動的軍事行動，已導致德黑蘭當局可能研發出核彈的時間至少延後二至三年。薩爾說：「我們將竭盡所能以消除這個威脅。」

在加強威脅伊朗後，川普19日似乎有意舒緩緊張情勢，表示將給予兩周緩衝期以創造透過外交解決問題的機會。不過，川普20日在美國紐澤西州向記者暗示縮短期限，但也透露「可能」支持以伊在協商期間停火。川普說：「我給他們一段時間，我覺得兩周是上限。」

另一方面，川普也表示，現在很難要求以色列停止攻擊伊朗，原因是以色列目前占上風。被問到如果美國涉入衝突，對伊朗發動空襲是否足夠時，川普反駁派遣地面部隊的構想，強調派遣地面部隊是最不想看到的情況。

英國、法國和德國外交部長20日在日內瓦與伊朗外交部長會面，但會談幾乎未帶來任何明顯成效。川普說：「伊朗不想和歐洲對談，他們想和我們對話，歐洲幫不了他們。」

除了中東問題，川普也在Truth Social上透露，美國政府持續與哈佛大學交涉，可能在未來一周宣布達成協議。川普說：「他們協商時表現一直很得體，似乎致力於做對的事。如果以目前討論的內容為基礎達成和解，這將是『令人難以置信』的歷史事件，對我國是一大好消息。」

貿易議題方面，川普表示，美國將與印度和巴基斯坦達成貿易協議。

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