華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

川普20日表示，兩周是他給伊朗避免美國軍事打擊的「最長」期限。美國媒體報導說，這番話暗示，川可能在不到兩周的時間內決定是否空襲伊朗。（新華社）

川普 總統在伊朗 核危機中進退維谷。他曾想對伊朗採取軍事行動，卻選擇暫緩兩周，賭注是以色列 對伊朗核設施的持續打擊或德黑蘭在談判桌上的讓步，能實現他長期追求的目標：終結伊朗的鈾濃縮計畫。然而，這一策略風險極高，若伊朗最高領袖哈米尼認定川普在虛張聲勢，選擇承受以色列的轟炸並堅持濃縮鈾的權利，川普將面臨巨大壓力，需下令攻擊一個雖受重創但仍有反擊能力的敵人。

華爾街日報分析，川普自第二任期開始，堅持伊朗不得進行鈾濃縮，盡管德黑蘭聲稱其計畫僅用於和平目的，但這也是核武的關鍵技術。然而，他同時試圖避免捲入中東戰爭，擔心美國軍隊陷入無止境衝突，即使美以聯手重創伊朗核設施。曾任多屆政府中東事務高官的羅斯（Dennis Ross）表示，川普的策略要成功，哈米尼必須確信川普準備動武而非虛張聲勢。他建議川普應明確警告伊朗，設定外交的最後期限與避免軍事行動的條件。

20日被問及伊朗危機是否類似2003年伊拉克戰爭時，川普否認，稱伊拉克「無大規模殺傷性武器」，但伊朗「數周或數月內」可能擁有核武，「我們不能讓這發生」。他駁斥國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）指伊朗未決定造核武的評估，直言「她錯了」，並強調若採取軍事行動，不會動用地面部隊。

專家指出，摧毀深埋山中的福爾多（Fordow）濃縮設施，最有效方式是使用美軍B-2轟炸機搭載的鑽地炸彈。川普上周批准攻擊計畫，但暫未下令，觀察德黑蘭是否放棄核計畫。以色列分析人士認為，若川普遲不行動，內唐亞胡可能因擔心美國最終不介入，獨自對福爾多發動風險更高的攻擊。

川普明確反對伊朗擁有核武，但對軍事行動態度曖昧。他提前離開G7峰會，稱需回國參加國家安全會議，討論終結伊朗核計畫的「真正方案」，並於兩天後宣布再給兩周時間。他透過白宮發言人李維特表示：「鑑於近期可能與伊朗展開談判的機會，我將在未來兩周內決定是否採取行動。」

盡管川普信號混亂，伊朗領導人記得他曾採取果斷行動，如2020年1月下令無人機擊殺伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。但2019年伊朗擊落美軍無人機後，川普因擔心傷亡過多而取消對伊朗領土的報復打擊。政治上，這兩周暫緩讓川普在共和黨內部的鷹派（如參議員葛拉漢，主張軍事行動）與孤立派（如前策略長巴農，反對美軍介入）間尋求平衡。副總統范斯試圖調和分歧，稱川普展現「克制」，但可能採取進一步行動終結伊朗濃縮計畫。

軍事上，兩週暫緩讓美軍有時間在中東部署更多兵力，準備應對伊朗可能的反擊。以色列的持續攻擊削弱伊朗飛彈能力，若美國加入戰局，將面對較弱的伊朗軍力。