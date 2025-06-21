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川普：現要以色列停手很難 歐洲幫不上忙

中央社／華盛頓-德黑蘭20日即時報導
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川普總統20日受訪表示，現在要以色列停火很難。（路透）
川普總統20日受訪表示，現在要以色列停火很難。（路透）

川普總統20日表示，現在要暫停以色列伊朗的戰爭、以促成美伊之間的直接談判，將會「非常困難」，並指出以色列在摧毀伊朗核子計畫的行動中「進展良好」。

Axios新聞網引述兩名知情的歐洲外交官員透露，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）20日告訴歐洲外長們，只要以色列繼續軍事行動，伊朗就不會與美國直接談判。

川普在空軍一號（Air Force One）外的停機坪受訪時說：「我認為現在提出這樣的要求（要以色列停手）非常難。當人正處上風，此時要他停手比他居下風時更難。」

川普表示，他「或許會視情況支持停火」，但強調這恐怕難以實現，因為「就戰事而言，以色列表現得不錯，伊朗的情況就差一些」。

伊朗外長阿拉奇在日內瓦與歐盟、法、英、德的外長們會談，這是自以色列6月13日先制動武以來，伊朗與西方國家首次進行面對面接觸。就在前一天，川普才表示，他將在「接下來兩周內」決定是否對伊朗核子計畫發動打擊，並強調仍保留外交解決的可能。

盡管歐盟、英、法和德國在會前曾與川普政府協調立場，但川普對歐洲斡旋潑冷水，對媒體說：「伊朗不想跟歐洲談，想跟我們談。歐洲在這件事幫不上忙。」

然而歐洲外交官告訴Axios，伊朗在談判中的態度比以往更為開放，討論內容不僅限核子計畫，還涵蓋一系列其他議題，包括伊朗的飛彈計畫、區域代理人網絡、對俄羅斯的軍事協助，以及被伊朗拘留的歐洲公民等。

阿拉奇告訴歐洲外長們，伊朗願在一個類似2015年核子協議的架構下限制鈾濃縮，也明確表示伊朗不會接受美國提出的「零濃縮」要求。

有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗總統辦公室官員法拉哈尼（Majid Farahani）20日告訴他們，恢復與伊朗的外交接觸很簡單，只消川普下令以色列領導層停手即可。

他說：「川普總統只要打一通電話給以色列，就能輕易讓戰爭停止。」也重申伊朗立場：只要以色列的炸彈仍在轟炸，就不可能談判。

法拉哈尼表示，伊朗不會同意停止鈾濃縮，但有可能作某種程度讓步；德黑蘭堅持濃縮鈾都是和平用途。

以色列總理內唐亞胡樂見這次軍事行動促成伊朗目前的神權政權倒台，然而德黑蘭街頭20日出現挺政府示威活動，群眾宣洩對美、以的怒火。CNN德黑蘭的採訪團隊目睹大批民眾揮舞伊朗、真主黨與巴勒斯坦旗幟，並焚燒美國與以色列國旗。

CNN指出，結束在日內瓦與歐洲方面的談判後，伊朗官員表示不可能同意放棄鈾濃縮的能力，「因為這是我方無可退讓的紅線」。

伊朗外長阿拉奇會後表示，伊朗同意與法、英、德3國及歐盟後續進一步談判，傳達近期內再次會晤的意願；不過阿拉奇也明確告訴媒體，伊朗的國防能力「不在談判範疇」。

華爾街日報一篇分析指出，在美國接近對伊朗採取軍事行動後，川普發現自己陷入兩難：一邊是幾無進展的核子談判，另一邊則是他不願捲入的戰爭。

川普選擇延後對伊朗發動軍事打擊，盤算是要嘛讓以色列持續打擊伊朗核子設施，要嘛讓德黑蘭在談判桌上讓步，藉以達成終結伊朗濃縮鈾活動的長久目標。但風險在於伊朗可能會認為川普只是虛張聲勢，選擇忍受以色列轟炸以保有他們所一貫堅持的濃縮鈾計畫，屆時川普就有龐大壓力得被迫動手。

伊朗 以色列 川普

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