「兩周內」決定是否攻伊朗 川普的魔術數字有何意涵？

白宮稱川普總統已批准對伊朗的攻擊計畫，但川普表示要兩周時間決定，但未說明為什麼訂定兩周期限。（美聯社）

川普 總統表示，他將在「未來兩周內」決定是否對伊朗 進行轟炸。這一新的時間表由白宮 新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在19日下午的簡報會上公布。為什麼是兩周？令人好奇。

紐約時報白宮記者麥克里希（Shawn McCreesh）指出，在華盛頓幾乎無人不知，「兩周」是川普總統最愛用的時間單位之一。他戲稱這是川普的「魔術數字」。

八周前，當被問及是否信任俄羅斯總統普亭時，川普回答：「我會在大約兩周內告訴你。」

稅務計畫、醫療政策、他聲稱為真的陰謀論證據、對ISIS的戰鬥、開採某些煤礦、基礎設施計畫——這些問題在某個時刻都被他承諾將在「大約兩周內」為公眾解開謎團。

「兩周」是一個難以捉摸的概念，與其說是時間的量度，不如說是一個占位符（託辭）。對川普而言，「兩周」可能意味著某事，也可能毫無意義。它既是肯定，也是否定；既是推遲，又是排定時間。它不是客觀的時間單位，而是主觀的時間單位，與任何時間順序感完全脫節。它僅僅意味著「稍後」，但「稍後」有時也可能意味著「永遠不會」。

美國會轟炸伊朗嗎？不知道。會在兩周內得到這個問題的答案嗎？同樣無人知曉。

簡報會上，一名記者試圖將川普的時間表拉進現實的時空連續體，但白宮似乎尚未準備好這場旅程。

白宮發言人李維特19日努力解釋川普的「兩周」究竟是怎麼一回事。（新華社）

該記者對李維特說：「川普總統此前多次提到俄羅斯時使用『大約兩周』的說法，像是『我們預期有兩周的期限』，然後他又會再給出另一個兩周的期限。這次關於伊朗決定的期限，我們如何確定他會遵守？」

李維特回應，兩件事不能相提並論。

分析：川普永遠拖延清算

有線電視新聞網（CNN）報導，川普兩屆總統任期內，經常在棘手的問題上（包括基礎建設、貿易協議和對俄羅斯制裁）給自己設定兩周的期限，結果什麼都不做。這非常符合他的人生策略：永遠拖延清算——無論是個人財務危機、法律威脅，還是擺在橢圓形辦公室桌上的那些不可能的決定。

CNN指，直到周四白宮傳出川普即將下令轟炸伊朗福爾多地下核設施—儘管此舉可能會將美國拖入另一場中東戰爭。但在評估打擊方案後，他暫時退卻了。

又挨轟「TACO」拖延症

川普的批評者馬上又在社群媒體上譏諷他「TACO」（Trump always chickens out，川普總是退縮）症候群又發作。但川普這次面對的是真實世界而非虛擬世界，因為沒人知道如果美國轟炸伊朗會發生什麼事。美國軍人的生命將岌岌可危，地緣政治衝擊波可能引發一場區域戰爭、一場伊朗內戰，或引發德黑蘭的報復。

CNN指，這與前總統歐巴馬2013年放棄轟炸敘利亞、以懲罰敍利亞使用化學武器跨越「紅線」 的決定相當相似。如今，許多分析家認為，歐巴馬當時的決定是個錯誤。歐巴馬之所以表示反對，是因為他不確定美國動用武力後的第二天會發生什麼事。

CNN認為，有時總統做出不發動戰爭的決定，其勇氣可能不亞於下令發動攻擊。