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怎說服MAGA？真能炸毀核設施？川普是否攻伊朗須考量多項因素

編譯陳韻涵／綜合報導
衛星照片拍攝到伊朗固若金湯的福爾多核設施，外界估計單靠以色列軍力，不足以摧毀這座碉堡。（歐新社）
衛星照片拍攝到伊朗固若金湯的福爾多核設施，外界估計單靠以色列軍力，不足以摧毀這座碉堡。（歐新社）

川普總統對於是否下令美軍攻擊伊朗，似暫且觀望，他必須有幾項國內因素優先考量，其中包括說服「讓美國再次偉大」(MAGA)支持者，並平息MAGA內部的不滿。

華爾街日報引述知情人士的說法報導，白宮官員近日悄悄聯繫MAGA網紅，解釋川普可能放棄外交斡旋的原因。

部分高調的保守派人士已淡化其論述，但許多不滿情緒仍沸騰；支持者憂慮，川普可能背棄「讓美國擺脫海外糾葛」的競選承諾。

這場激辯在網路上、保守派媒體及國會山莊展開；川普聯盟中較偏孤立主義的一派，與要求川普介入阻止伊朗發展核武的鷹派人士意見分歧。

華爾街日報指出，這是川普自1月重新掌權以來，對共和黨掌控力最嚴峻的挑戰。此外，川普的基本盤在移民議題上看法分歧，人們擔心，聯邦政府能否豁免農業及服務業的無證移民，以維護美國經濟穩定。

對伊朗問題最尖銳的反對聲音來自川普的堅定盟友，如喬治亞州共和黨新科議員格林(Marjorie Taylor Greene)。

格林在X平台上寫道：「任何希望美國全面捲入以色列與伊朗戰爭的人，都不是美國優先(America First)或MAGA。」

反對軍事干預的保守派播客主持人，川普前策士巴農(Steve Bannon) 表示，川普需要向MAGA及國民解釋為何要參與另一場戰爭。

白宮近日聯繫的MAGA網紅包括保守派名嘴柯克(Charlie Kirk)，以色列上周攻擊伊朗時，柯克透過網路徵詢支持者，美國是否應該介入伊朗問題，高達九成的受訪者說不。

柯克呼籲他的500萬名粉絲相信川普的危機處理能力，強調川普將確保伊朗不會擁有核武，且不希望推翻伊朗政權。

除了反對聲浪，川普也面臨盟友要求打擊伊朗的壓力，南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)和福斯新聞(Fox News)主播萊文(Mark Levin)等人呼籲川普對伊朗採取強硬軍事行動。萊文在節目上宣稱，「這是善與惡的較量，支持川普才是愛國的美國人」。

副總統范斯為川普辯護，稱社群媒體「充斥許多瘋狂言論」，指「人們無疑憂慮過去25年愚蠢外交政策後的海外糾葛，但他相信總統在此議題上已贏得信任」。

有線電視新聞網(CNN)18日引述知情人士報導，川普已審閱攻擊伊朗計畫，但目前按兵不動，觀望德黑蘭是否會讓步，放棄其核子計畫。

CNN指出，川普雖保留各種行動選項，但盟邦仍呼籲美國不要動手，理由包括伊朗可能試圖封鎖荷莫茲海峽，以及美國發動任何打擊後，伊朗可能加速研發核武。

川普的顧問透露，川普近日反覆思考一個關鍵問題，若美國投下碉堡剋星炸彈GBU-57，是否真能摧毀伊朗福爾多地下核子設施？雖然國防部官員表示對這種炸彈有信心，但川普對行動能否成功仍抱持疑慮，這也是他尚未下令動手的原因之一。

紐約時報報導，若美國決定介入以伊衝突，部署在中東地區超過4萬名美軍人員將直接暴露在伊朗飛彈威脅下，專家預估美軍駐伊拉克、科威特和巴林等基地將淪為首要目標，德黑蘭彈道飛彈從發射到命中僅需3到4分鐘，人員幾乎沒有反應時間。

官員表示，川普希望確保這類攻擊確有必要，不會讓美國捲入一場曠日廢時的中東戰爭。

美國擁有的3萬磅GBU-57鑽地炸彈，被視為目前唯一可以摧毀伊朗核子實驗室碉堡的...
美國擁有的3萬磅GBU-57鑽地炸彈，被視為目前唯一可以摧毀伊朗核子實驗室碉堡的武器。（美聯社）

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