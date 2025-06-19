迫伊朗政權垮台？美國過去曾有慘痛教訓

川普總統對下令美軍對伊朗展開行動的念頭日益心動，但恐導致支持者翻臉。(美聯社)

以色列激烈攻打伊朗 之中，只要美國推一把，伊朗神權政權看似真有垮台的可能。不過回顧歷史，由以往的古巴 到最近的伊拉克，美國參與推翻不友善外國政府的經驗很多，看似容易，實則困難，有時還有慘重後果，川普 問一下前總統布希就知道了。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，歷史上，由西方支持而推翻他國政權，接下來成功的案例很少，失敗慘重的案例多得很。

1961年甘迺迪總統治下，中央情報局(CIA)支持美軍由豬玀灣(Bay of Pigs)入侵，造成冷戰時代一大慘重教訓，古巴由卡斯楚(Fidel Castro)掌權，讓蘇聯壯了膽，翌年發生古巴飛彈危機，全世界差一點捲入核戰。

布希治下，美國2003年發動伊拉克戰爭，成功推翻胡森(Saddam Hussein)政權，但美國深陷長達8年多的戰爭，後續影響直到今天都還波及中東地區。美國入侵、占領伊拉克，付出至少4480美國人喪生、3萬2000人受傷、成本至少8060億元的代價。

川普目前要打的算盤，有些很像布希做過的：指控伊朗造成核武威脅；盟邦慫恿，這次是以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)；伊朗政權很弱，推翻它的時機成熟。大筆一揮，一勞永逸解決問題的誘惑太大了。

川普要伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khameinei)「無條件投降」，哈米尼表示，伊朗投降是不可能的，美國人應該曉得任何美軍干涉，無疑帶來「無法修補的損害」；川普只要決定動用美國龐大的碉堡炸彈摧毀一些伊朗的核設施，美國就直接捲入當前的以伊戰爭，讓戰爭升級，讓不穩的中東地區更加動蕩。

此外川普以「美國優先」的保證而上台，誓言要避免中東愚蠢、無休止的戰爭，但現在幕僚說，川普對下令美軍展開行動的念頭日益心動。若是真的做了，即便他最死忠的支持者都可能翻臉，川普的「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營勢必分裂。