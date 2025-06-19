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矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

紐時：若參戰 4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

編譯張佑生／即時報導
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衛星照片拍攝到伊朗固若金湯的福爾多核設施。（歐新社）
衛星照片拍攝到伊朗固若金湯的福爾多核設施。（歐新社）

如果川普決定對伊朗動手，他的首要任務將是摧毀伊朗最堅固的核設施——福爾多（Fordow）。這個深埋山中的核設施，只有美國擁有能夠徹底摧毀它的武器。

這款名為「巨型鑽地彈」（Massive Ordnance Penetrator，簡稱MOP）的GBU-57/B炸彈重達13.6噸，其厚實的鋼製外殼能穿透地下60公尺的防禦工事。它由美國空軍的B-2「幽靈」匿蹤轟炸機投擲，這款飛機是唯一經認證可攜帶此「碉堡剋星」炸彈的機型，而該炸彈從未在實戰中使用。

專家認為，若無此炸彈和B-2飛機，以色列雖能對位於伊朗中部的福爾多鈾濃縮廠造成重大損害，甚至可能通過封鎖山體入口使其無法運作，但無法徹底摧毀該設施。以色列擁有的GBU-28鑽地彈僅能穿透6公尺的混凝土。

倫敦智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）軍事科學主任薩維爾表示，攻擊福爾多的選項有二：一是使用GBU-57/B炸彈，二是由摩薩德特工發動突襲的「非常規」地面行動，後者需要極高的想像力和精密策畫。他在內閣RUSI陸戰會議場邊表示：「一枚MOP炸彈可能不夠，你需要多枚，並同時投擲。」

在3000多英里外的五角大廈，軍事規畫者正針對這座位於伊朗聖城庫姆（Qom）附近的戒備森嚴設施制定方案。福爾多是伊朗核計畫三大核心地點之一，以色列視其為秘密軍事項目，認為是生存威脅。

英國軍方消息人士認為，五角大廈可能希望使用位於印度洋的英美聯合基地——迪戈加西亞島（Diego Garcia），作為對伊朗行動的集結地。一位英國高階軍事情報人士表示：「若美國採取行動，部分轟炸機可能從迪戈加西亞出發。」

相較於在卡達的烏代德（Al Udeid）空軍基地，美國在當地最大的空軍基地，部署轟炸機，迪戈加西亞似乎風險較低。皇家空軍消息人士指出，烏代德基地更容易遭受伊朗攻擊，且需卡達政府批准。從迪戈加西亞出發還可避免飛機往返伊朗途中需空中加油的問題。該消息人士說：「那裡有大型跑道，地理位置理想，提供遠程攻擊能力和距離保護。雖然可以部署到更靠近的地區，但那會讓飛機處於危險中。」

迪戈加西亞基地位於距離伊朗約2300英里的印度南端。據悉，若美國要使用該基地，川普需徵求英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）同意，應不成問題。

美國擁有摧毀福爾多核設施的獨特能力，但是否採取行動取決於川普與施凱爾的協商，以及國內外壓力。迪戈加西亞基地的戰略位置使其成為可能行動的理想起點，但英國的批准至關重要。局勢仍充滿不確定性，未來數小時的發展將決定衝突走向。

美軍的GBU-57的巨型鑽地彈。（美聯社）
美軍的GBU-57的巨型鑽地彈。（美聯社）

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