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「不在乎她說什麼」川普認定伊朗有核武 打臉情報總監

編譯尤寶琪／綜合報導
川普總統(左)17日警告伊朗最高領袖哈米尼「無條件投降」，認定伊朗接近完成核彈程度。(美聯社)
川普總統(左)17日警告伊朗最高領袖哈米尼「無條件投降」，認定伊朗接近完成核彈程度。(美聯社)

美國國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)2025年稍早在國會，針對伊朗核計畫作證時表示，伊朗沒有在建核武。

加巴德告訴國會議員，伊朗並未開發核武器，且盡管伊朗已將鈾濃縮水平提升到更高，不過伊朗最高領導人哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)並未授權重啟核子計畫。

但為了要聚焦處理以色列和伊朗之間不斷升級的衝突，而縮短了G7峰會行程的川普總統，在返回華府的飛機上，駁斥了美國間諜機構的評估。

「我不在乎她說了什麼，」川普告訴記者，在他看來，伊朗「非常接近」擁有核彈。

川普的聲明與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的觀點一致；內唐亞胡曾形容擁核伊朗是緊迫威脅，並不認同自家資深情報顧問的觀點。川普在17日於戰情室(Situation Room)會見了國家安全官員，並規畫下一步。

加巴德對她與總統間的矛盾之處，表示不以為然，反指責媒體曲解她之前的證詞，並堅稱「川普總統和我說的是同一回事」。

加巴德告訴有線電視新聞網(CNN)：「我們看法一致。」當被要求提供評論時，加巴德辦公室則是重提這說法。

加巴德3月向議員作證時表示，情報界「繼續認為伊朗沒有開發核武器，伊朗最高領袖哈米尼也沒有授權重啟他在2003年中止的核武計畫」。

她還表示，美國正在密切監視伊朗的核子計畫，並指出伊朗「濃縮鈾庫存已達到最高水平，對於一個沒有核武的國家來說，是前所未見的」。

根據一位不願透露姓名的資深情報官員，川普對伊朗鈾濃縮程度的擔憂是正確的，伊朗的鈾濃縮活動遠遠超出了國內的需求。

川普對加巴德的反駁，與他在第一任期內和美國情報領袖的不合，如出一轍；川普將美國情報領袖視為在破壞他計畫的「深層政府」( Deep State)的一部分。最引人矚目的一點是，當川普被問及莫斯科是否介入2016年大選時，川普選擇站在俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)那邊，稱普亭「極其強硬地否認了這一說法」。

美國國家情報總監加巴德今年3月在國會作證時表示伊朗沒有在建核武。(美聯社)
美國國家情報總監加巴德今年3月在國會作證時表示伊朗沒有在建核武。(美聯社)

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