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以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

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伊朗核設施藏地下90公尺 炸毀要靠美「碉堡剋星」

編譯盧思綸／綜合報導
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只有美軍的巨型鑽地彈能打擊伊朗深藏地層的「福爾多濃縮廠」。圖為2023年在密蘇里州惠特曼空軍基地，工作人員正在檢查穿地彈。(美聯社)
只有美軍的巨型鑽地彈能打擊伊朗深藏地層的「福爾多濃縮廠」。圖為2023年在密蘇里州惠特曼空軍基地，工作人員正在檢查穿地彈。(美聯社)

以色列連日對伊朗發動猛烈攻勢，劍指伊朗核武設施。然而，真正的戰略關鍵是伊朗「福爾多濃縮廠」(Fordow)，這座設施位在山腹地下80至90公尺以抗炸，目前全世界只有美國能以B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」炸彈進行打擊。是否展開行動介入戰局，要看川普總統。

紐約時報報導，川普若出手等於直接參與以色列與伊朗的衝突。伊朗官員警告，若美國參戰，與美方的核協議將徹底破局。若川普按兵不動，以色列將無法達成破壞這座核設施的目標，或者川普也能等到與伊朗的核子談判破局後採取行動。

美方高層透露，川普認為摧毀伊朗福爾多地下濃縮設施所需的「碉堡剋星」炸彈，是迫使伊朗達成協議的關鍵籌碼。這種炸彈美國有，而以色列卻無。

這名官員形容是否動用「碉堡剋星」炸彈的決策是「轉折點」，並表示川普一向以協議與談判籌碼的邏輯思考，「而這(碉堡剋星炸彈)便是籌碼」。

以色列總理內唐亞胡正力促川普下海參戰並轟炸福爾多。

CNN報導，福爾多位於伊朗北部庫姆(Qom)附近的山區深處，內部設有先進離心機，用於將鈾濃縮至高純度。其確切深度未公開，部分估計指其位於地下約80至90公尺處。

以色列官員和專家均表示，只有巨型鑽地彈能打擊福爾多濃縮廠。這款炸彈代號「GBU-57」，重達三萬磅，必須由B-2轟炸機吊掛升空至目標位置投擲。以色列沒有這種炸彈也沒有這款轟炸機。

這款炸彈早在2004年美國前總統布希政府時期開始研發，專為摧毀福爾多這類深層核設施。過去兩年，美軍已針對襲擊福爾多展開多次演練，確認單一炸彈無法摧毀設施，必須由B-2轟炸機分批多次向同一裂口投擲炸彈，且必須由美方機組執行。

美國前中東特使麥格克表示，「福爾多是整個衝突的核心，如果最後福爾多仍能進行濃縮作業，那就稱不上戰略勝利」。

以色列駐美大使萊特爾16日說，只有美國能打擊福爾多，但他透露，「以色列還有其他辦法對付福爾多」。

白宮發言人菲佛(Alex Pfeiffer)否認美國參戰的報導。他在X平台貼文道「美軍部隊仍維持防守態勢，這點未變。我們會捍衛美國利益」。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)也在福斯新聞受訪時重申相同訊息，強調川普仍尋求達成協議，「川普總統希望能以和平方式解決」。另據兩名來自美國通知消息國家的人士向Axios網站透露，川普政府15日告知幾個中東盟國，除非伊朗攻擊美國人員，否則美國不打算積極介入以伊戰事。

「福爾多濃縮廠」位於伊朗北部庫姆附近山區深處，極為機密。圖為國際原子能總署官員在...
「福爾多濃縮廠」位於伊朗北部庫姆附近山區深處，極為機密。圖為國際原子能總署官員在伊朗官員陪同下，2024年11月訪問「福爾多濃縮廠」。(透路)

伊朗 川普 以色列

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