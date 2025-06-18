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川普先閃 G6領袖續談俄烏戰爭

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統趕回國後，在加拿大舉行的G7領袖峰會繼續舉行。(歐新社)
川普總統趕回國後，在加拿大舉行的G7領袖峰會繼續舉行。(歐新社)

川普總統為了趕回國處理以色列與伊朗衝突問題，16日提前離開在加拿大舉行的七大工業國(G7)領袖峰會。華盛頓郵報報導，美國官員透露，原本川普不願簽署G7針對以伊戰爭發表的聲明，但川普與其他與會元首討論、聲明草稿做出修改之後，川普才同意加入連署。

美國官員不願透露聲明當中內容做出哪些修改，不過從最後公布的聲明來看，內容沒有呼籲伊朗與以色列都要「有所節制」的文字。根據華盛頓郵報先前取得的聲明草稿，則有呼籲雙方克制的文字。

G7聲明寫道，以色列有權自衛，伊朗則被描述成「區域不穩定與恐怖的主要來源」。聲明指出，伊朗不能擁有核子武器。

聯合聲明公布時間是在川普跟與會元首共進晚宴結束、動身準備返美之前。

川普原訂17日要跟烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)、墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)分別舉行場邊會議。川普離開之後，剩下來的六國元首繼續討論俄烏戰爭以及其他國際合作事項。G7峰會於17日結束。

加拿大總理卡尼(Mark Carney)邀請英國、法國、德國、義大利、日本等國元首共同與澤倫斯基、北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)開會。財政部長貝森特(Scott Bessent)代表川普出席。

貝森特、美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)、白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)等美國代表團成員都繼續留在加拿大。

川普第一任內也曾提早離開G7高峰會議，但這次離前離開的大環境因素則更加緊張，美國已經在中東地區擴大軍事部署。五角大廈在15日、16日從美國向歐洲派出20多架空中加油機。美國官員說，這是美國軍方指揮官為了位於中東地區的美軍設施萬一遭受直接攻擊預做準備。

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