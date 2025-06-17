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G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

川普出席G7峰會：俄羅斯應重返G8 樂見中國加入G9

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普總統（中）與加拿大總理卡尼（右）、妻子黛安娜（左）伉儷合影。（美聯社）
川普總統（中）與加拿大總理卡尼（右）、妻子黛安娜（左）伉儷合影。（美聯社）

川普總統16日在七大工業國集團(G7)會議上表示，G7當年趕走俄羅斯是個錯誤，若俄國還是八大工業國集團(G8)成員，或許就不會入侵烏克蘭；川普除了建議俄國重返G8，也不介意讓中國加入，擴大成為九大工業國集團(G9)。

美聯社報導，川普16日在G7峰會的國際安全議程會中表示，俄國2014年兼併克里米亞(Crimea)後，將俄國逐出G8「大錯特錯」(very big mistake)，此舉導致俄國於2022年大規模入侵烏克蘭。

川普的說法與G7領袖的共識矛盾，川普原訂17日會晤烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)，討論如何結束俄烏戰爭，但因中東局勢提前打道回府。

川普表示，「G7曾為G8，(美國前總統)歐巴馬(Barack Obama)和一個叫杜魯多(Justin Trudeau，加拿大前總理)的人不想讓俄國加入」。

政治新聞網站Politico指出，川普上述說法有誤，其實是杜魯多的前一任加拿大總理哈珀(Stephen Harper)協助促成G8領袖放逐俄國，而杜魯多在俄國離開的隔年才當選總理。

川普接著說：「我認為，如果俄國在集團內，就不會發生戰爭；且若川普四年前當選總統，現在也不會有戰爭。他們把俄國趕走，就算我當時並未主政，也說過這是大錯特錯。」 

川普表示，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)「離開談判桌，情況變得更複雜」，而各國領袖能在峰會上對話非常重要。

紐約郵報報導，2014年俄國入侵克里米亞以來，川普向來反對將俄國逐出G8。

川普說：「普亭只跟我說話，他不跟其他人對話；他不想談，因為被踢出G8讓他感到丟臉，我會這樣，你也會如此，任何人都會有這種感覺。」

當記者問到，是否也該把中國拉進工業國集團時，川普答道：「這主意不錯，我不介意。如果有人建議讓中國加入，我想我們會提議，但你會想要找可以溝通的對象」。

G7成員目前都是民主國家，俄國和中國則為專制政權。德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)強烈反對俄國重返G8的論述，他16日稍晚在「X平台」發布聲明寫道，「必須加強對俄國施壓的力道，這是與川普的一次坦率討論：我們正設法化解中東地區緊張局勢的方法，並討論(如何結束)俄烏戰爭」。

俄國 川普 G7

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