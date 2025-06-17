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川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

川普急返白宮坐鎮中東情勢 伊朗：若美不參戰 願重啟談判

記者顏伶如／綜合報導
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傳出伊朗向中間的調停國傳達希望求和的訊息。圖為以色列轟炸伊朗關鍵設施，冒出濃煙。（美聯社）
傳出伊朗向中間的調停國傳達希望求和的訊息。圖為以色列轟炸伊朗關鍵設施，冒出濃煙。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)16日獨家報導，連續幾天受到攻擊的伊朗釋放訊息，表示願意跟以色列終止敵意並展開談判；中東官員與歐洲官員指出，德黑蘭方面透過阿拉伯國家扮演中間人傳達消息說，如果美國不介入戰爭，伊朗願意重回談判桌。

川普：美國最終可能捲入

美國一直宣稱以色列的攻擊是單方面行動，與美國無關。但川普總統16日晚間對美國廣播公司(ABC)說，美國最終可能「捲入」這場衝擊。

此外，白宮表示，15日晚抵達加拿大準備參加G7峰會的川普總統 ，由於中東局勢緊張縮短行程，提前於16日晚返美。據報導，川普已指示國家安全會議準備好戰情室，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)也在Ｘ貼文，稱已指示加強部署。

以色列從13日以來鎖定伊朗核子設施、軍事將領及能源設備展開轟炸，攻擊行動在16日展開，雙方不斷以飛彈和無人機互攻。報導指出，波斯灣地區國家擔心衝突持續擴大、能源資產面臨威脅風險，紛紛敦促美國向以色列施壓，逼迫以色列上談判桌。

伊朗向以傳話 應節制暴力

以色列空襲行動仍在進行中，德黑蘭對阿拉伯國家官員表示，伊朗願意對於重回談判桌抱持開放態度，前提是美國不介入戰爭。消息人士說，伊朗也透過中間人向以色列傳話說，對暴力行動有所節制，對以、伊雙方而言都符合自身利益。

然而，目前以色列戰機已能自由飛越德黑蘭領空，伊朗反擊對以色列僅造成極少傷害，對於以色列高層來說目前並沒有誘因必須停止攻擊，反而有機會乘勝追擊，進一步摧毀伊朗核子設施據點，削弱伊朗政府掌權實力。

伊朗主要軍事將領幾乎都在以色列空襲當中喪生，空軍領導階級幾乎全被消滅，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)處境更顯孤立。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)則說，攻擊行動將持續到伊朗核子計畫、彈道飛彈都被摧毀為止。

以伊雙方都寄望美國解決爭端之際，接近白宮的消息人士指出，目前處境對川普總統而言如同走鋼索，必須小心拿捏，不過川普相當樂意扮演調人(mediator)，為衝突尋找和平解決方案。

川回應伊：60天協議期限已過

川普16日晚間在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「伊朗當初應該簽署我要他們簽的協議。真是可惜。人命白白犧牲。」川普指出：「簡而言之，伊朗不能有核子武器。我講過很多遍了。所有人應立刻撤離德黑蘭。」

川普表示，伊朗如今願意談判，「其實他們早該這麼做」。他說，先前曾經給予德黑蘭60天時間，考慮接受限制核子計畫的協議。他表示，之前就說過，伊朗在這場戰爭中沒有贏面，而且他們通常願意談判也應該立即談判，以免錯過時機變成為時已晚。

以色列與伊朗已交戰五天，16日傳出伊朗求和訊息。圖為伊朗首都德黑蘭被炸，烈焰衝天...
以色列與伊朗已交戰五天，16日傳出伊朗求和訊息。圖為伊朗首都德黑蘭被炸，烈焰衝天。（路透）

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