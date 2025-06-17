戰事升級？川普：所有人立即撤出德黑蘭 伊朗不能擁核武

以色列和伊朗互相攻擊已經五天，已造成超過200人死亡。圖為以色列大城特拉維夫遭伊朗飛彈攻擊。（路透）

川普 總統16日在他的社媒貼文，要求伊朗 應該立即簽署他提出的核協議，川普並呼籲每個人應立即撤出德黑蘭。

中東危機升高，以色列 和伊朗互相攻擊持續五天。川普貼文指出，伊朗早就該簽署他提出的禁正伊朗擁有核武器的協議，川普表示，伊朗如果簽了協議，就不會白白浪費這麼多人命，真是遺憾，「我早就一說再說！」

川普也用全大寫字母寫著，伊朗絕對不能擁有核武。

川普並要求所有人撤出德黑蘭。

但川普16日被問到美國是否介入以色列和伊朗的戰爭，他並未回應。

美國一再宣稱，以色列攻擊伊朗與美國無關。川普也警告伊朗，如果攻擊美國基地，一定會為此付出極高代價。

以色列和伊朗的戰爭，美國難置身事外。川普（右）16日提早離開加拿大趕回華府，以色列總理內唐亞胡（左）對攻擊也毫不放鬆。（路透資料照片）

川普16日提早結束在加拿大的G7行程回到華府，白宮表示，這是為因應中東情勢。對照川普發文，中東情勢可能升高或變化。

與此同時，國務院16日也調升對以色列的旅行建議警示等級至最高第四級，示警美國國民不要前往當地。

有線電視新聞網（CNN）報導，國務院的公告指示美國人請勿前往以色列，「原因是有武裝衝突、恐怖主義及內部動盪」。

國務院公告也示警，美國民眾不要前往約旦河西岸（West Bank）與加薩（Gaza）地區。

國務院指出，以色列的安全情勢難以預測，其中包含大城特拉維夫（Tel Aviv）和耶路撒冷（Jerusalem），「提醒美國公民保持警惕，並採取適當措施以提升自身安全意識」。

公告還寫道：「包括迫擊砲和火箭攻擊，以及武裝無人機與飛彈來襲等安全事件，可能會在沒有預警的情況下發生。」

以色列和伊朗互相攻擊已經五天，已造成超過200人死亡。圖為以色列大城特拉維夫遭伊朗飛彈攻擊，消防人員在現場搶救。（路透）

路透和英國廣播公司（BBC）報導，伊朗外交部發言人巴格赫里16日說，伊朗國會正準備一項法案，以退出禁止核子擴散條約（NPT）。巴格赫里說，伊朗仍反對開發大規模毀滅性武器。

美國和伊朗原定15日舉行最新一輪核會談，但以色列13日空襲伊朗核設施後，以、伊兩國持續交火，前述核會談也取消。巴格赫里重申，在目前形勢下談判沒有意義，指稱美國是以色列攻擊的共謀。

巴格赫里也說，若要讓談判繼續，美國需要譴責以色列攻擊。

伊朗首都德黑蘭街頭15日湧現大批逃難車潮，加油站大排長龍，當地居民宣稱「全市根本沒有避難所，不認為有任何地方可以避難。」民眾只能出城逃命。

伊朗政府發言人穆哈杰拉尼說，「清真寺是所有人的避難所，地鐵也將開放，讓人們可以全天候獲得安全空間」，許多學校也可以用作避難所。

然而，許多人無法安心。路透報導，一名德黑蘭居民表示，「大家很擔心，大多數加油站擠滿人，因為大家打算離開城市」。其他居民也描述加油站人滿為患情況，且油品供應量明顯有限。