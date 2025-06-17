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G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

G7聲明草案籲「以伊降溫」川普不簽 加拿大已放棄全面公報

編譯陳韻涵／綜合報導
大場面會再度上演？ 美國總統川普（右）2018年在加拿大魁北克七大工業國峰會會場，和德國總理梅克爾（中藍衣者）看似隔桌對峙。（路透）
大場面會再度上演？ 美國總統川普（右）2018年在加拿大魁北克七大工業國峰會會場，和德國總理梅克爾（中藍衣者）看似隔桌對峙。（路透）

七大工業國集團(G7)峰會16日起在加拿大舉行，但消息人士透露，G7領袖聯合聲明草案有多個版本都遭美國拒絕；G7峰會成果形同美國與盟邦的試金石，但川普總統決定不簽署呼籲以色列與伊朗緩和衝突局勢的聲明，成為川普與G7其他領袖存在嫌隙的第一個證據。

路透報導，G7領袖難以就關鍵議題達成共識，一位美國官員表示，川普不會簽署呼籲以伊緩和敵對情勢的聯合聲明草案。

一位加拿大官員原表示，以伊衝突將在美加雙邊會談中討論，現在猜測會談結果為時過早；另一位歐洲資深外交官認同加拿大官員的觀點，認為川普尚未做出最後決定。但川普已提早一天離開G7，盡管這次是以中東情勢為由。

本次G7東道主加拿大已放棄發布全面公報，以避免重演2018年魁北克峰會，當時川普指示美國代表團在離開後取消批准最後公報的事件重演。

川普2018年同樣在G7峰會呼籲與會國領袖重新接納俄羅斯，並和加拿大政府因為關稅問題發生爭執；最後，川普憤然退出峰會，拒絕為峰會公報背書。

當年一張川普雙手交叉抱胸坐著，隔桌與德國總理梅克爾(Angela Merkel)等領袖對峙的畫面，讓人記憶猶新。

路透記者看到的多個聯合聲明草案版本，內容包括移民、人工智慧和關鍵礦產等議題，但消息人士透露，這些草案版本都沒有獲得美國批准。

一位歐洲外交官表示，由於沒有川普的支持，不清楚是否會發表任何聲明。

另據「紐約時報」報導，紐時記者取得的聲明草案副本中，G7領袖敦促以色列和伊朗停止相互攻擊。

以色列和伊朗13日交戰以來，已造成兩國數十人死亡。

匿名官員透露，川普決定不簽署G7呼籲以伊緩和緊張局勢的聲明，但未說明川普反對的原因。

另一名要求匿名的G7國家官員表示，聲明草案並非最終版本，各國領袖會在16日和17日持續討論中東局勢及其他敏感的外交議題。

聲明草案並指出，有必要阻止伊朗獲取核武，並明確支持以色列的自我防衛權，呼籲以伊雙方緩和局勢，透過談判化解涉及伊朗對核計畫的野心及爭議，強調外交手段是解決爭端的最佳途徑。

白宮官員表示，川普雖然拒絕簽署G7盟友的聯合聲明，但仍會留意阻止伊朗取得核武。

川普15日告訴「美國廣播公司新聞網」說，他「願意」接受俄羅斯總統普亭，擔任以伊衝突的調停人。

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