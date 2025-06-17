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G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

加拿大原住民領袖放下怒火 機場與川普聊和平

編譯尤寶琪／綜合報導
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川普總統16日抵達加拿大的機場，並接受加國政府官員歡迎。圖為加拿大原住民領袖克勞柴爾德(前右二)握手，兩人在當場交談。(美聯社) (First Nation)團體至關重要問題的更多關注。
川普總統16日抵達加拿大的機場，並接受加國政府官員歡迎。圖為加拿大原住民領袖克勞柴爾德(前右二)握手，兩人在當場交談。(美聯社) (First Nation)團體至關重要問題的更多關注。

一位到機場迎接出席七大工業國組織(G7)峰會世界領袖的加拿大原住民領袖表示，他之前「心中充滿了憤怒」，考慮要在川普總統抵達前離開，稱美國總統「給世界帶來了巨大的痛苦」。

但克勞柴爾德(Steven Crowchild)並沒有這樣做，反之，他祈禱並與他的族群領袖協商，且最終選擇在停機坪與川普總統見面，兩人當場有番長談，希望能藉此引起人們對促進和平、保護乾淨水源和其他對加拿大「第一民族」(First Nation)團體至關重要問題的更多關注。

在加拿大，第一民族指的是三大獲得法律認可的原住民群體之一；隸屬於第一民族Tsuut'ina的克勞柴爾德，是該部族Xakujaa-yina的現任民選成員、酋長和理事會成員。

克勞柴爾德表示，他說著本族的傳統語言，戴著讓他感到強大的羽毛頭飾，向川普展示了條約勳章，並告訴川普，這些勳章比加拿大本身還要古老；川普則是戴著一頂「讓美國再次偉大」的白色帽子，看似很認真的在傾聽，但雙方都拒絕針對他們所討論的內容進行評論。

克勞柴爾德說，「說到那個人，我差點就沒有留下來，我當時怒火中燒。」克勞柴爾德指出，「我本來想回家的，因為我不想給我的人民帶來任何負面的情緒；不過，我在諮詢了親信和顧問後，根據他們的建議，為了透明度和外交的重要性，我決定留下來。」

意識到「當時現場並沒有原住民代表」，克勞柴爾德表示，他向「造物主」祈禱且「真心為那些世界各地正在受苦的人著想」，所以選擇與川普對話。

「我選擇和平，而非戰爭，」他說。

除了川普之外，他還迎接了其他世界各國領袖，並「試圖提醒他們，要努力成為一名優秀的領導人，為後代子孫保護我們的水資源」。

「我代表著我們的長輩，」克勞柴爾德說他致力於促進和平，並「為後代子孫保護水資源」，努力的「在維持尊嚴與榮譽的同時，盡力且明智地表達意見。至於川普是否有聽取意見，時間會證明」。

川普總統16日抵達加拿大的機場，並接受加國政府官員歡迎。圖為加拿大原住民領袖克勞...
川普總統16日抵達加拿大的機場，並接受加國政府官員歡迎。圖為加拿大原住民領袖克勞柴爾德握手，兩人在當場交談。(美聯社) (First Nation)團體至關重要問題的更多關注。

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