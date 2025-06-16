我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州2議員遭槍擊 警43小時抓到57歲兇嫌

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

以色列擬暗殺伊朗最高領袖 被川普攔下 內唐亞胡：川是伊朗頭號暗殺對象

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美方官員爆料，以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫遭到川普(右)否決；以色列總理內唐亞胡則說，川普名列伊朗暗殺的頭號對象。圖為內唐亞胡4月訪問白宮。(歐新社)
美方官員爆料，以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫遭到川普(右)否決；以色列總理內唐亞胡則說，川普名列伊朗暗殺的頭號對象。圖為內唐亞胡4月訪問白宮。(歐新社)

美聯社報導，一名知情美國官員透露，以色列原本打算暗殺伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，但計畫被川普總統擋下。官員說，以色列前幾天知會川普政府有關刺殺哈米尼的行動計畫，白宮聽取簡報之後，對以色列官員明確告知川普的反對立場。川普15日則對伊朗提出嚴正警告說，切莫針對美國位於中東地區的美軍據點展開報復，否則必定遭到美國全力反擊。

報導指出，川普政府目前盡最大努力，希望以色列對伊朗核子計畫發動的斬首行動有所節制，不要演變成為更廣泛的衝擊；川普政府認為，以色列方面的刺殺哈米尼計畫恐將導致衝突火上加油，破壞區域穩定。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)接受15日播出的福斯新聞網(Fox News)「拜爾特別報導」(Special Report with Bret Baier)節目專訪時，被問到以色列刺殺哈米尼計畫是否被川普打回票。內唐亞胡並未直接回答，僅表示：「我們做我們必須做的。」他也說：「美國知道什麼對美國是好的。」

內唐亞胡在訪問中還說，伊朗認為川普對其核武計畫造成威脅，並把川普列為暗殺目標。內唐亞胡說，川普擺明禁止伊朗提煉濃縮鈾，因此「他們想除掉川普，他被列為頭號敵人。」

以色列與伊朗相互發射飛彈進入第三天之際，川普15日清晨在社群媒體發文寫道，美國與以色列突襲伊朗毫無關係。

川普寫道，如果美國遭受伊朗任何形式的攻擊，「美軍必定會對你們全力回擊，力道之大將是前所未見」。

15日晚間，川普離開白宮前往加拿大洛磯山脈(Canadian Rockies)準備參加七大工業國(G7)領袖高峰會時對媒體發表談話，口氣則平緩許多。川普表示，希望以色列與伊朗取得協議。

川普說，對於降低衝突有豐富經驗，有辦法促成以色列與伊朗停止敵隊，「就像我促成印度跟巴基斯坦一樣」。他說，第一任執政期間斡旋爭議實例還有塞爾維亞和科索沃、埃及和衣索比亞。

川普 以色列 伊朗

上一則

國會預算處：大又美法案恐致收入最低10%家庭年損1600元

下一則

美中貿易戰休兵 擬再延90天 美官員暗示延到11月 協議仍有阻礙

延伸閱讀

以色列伊朗最新戰況 川普看好「打一仗後」談成協議

以色列伊朗最新戰況 川普看好「打一仗後」談成協議
美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫
川普：美國可能會介入以伊衝突 對普亭調解持開放態度

川普：美國可能會介入以伊衝突 對普亭調解持開放態度
伊朗再射飛彈 內唐亞胡：將為殺害平民付出代價

伊朗再射飛彈 內唐亞胡：將為殺害平民付出代價

熱門新聞

川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。(路透)

人算不如天算…川普壽辰閱兵美夢 恐因這件事泡湯

2025-06-12 22:30
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
內幕消息爆料，馬斯克與財政部長貝森特在白宮開打，馬斯克眼部瘀傷，原來是貝森特打的。圖為告別白宮記者會上，馬斯克眼部瘀傷明顯可見。(路透)

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

2025-06-09 05:51
國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

2025-06-11 02:26
加州州長紐森在聯邦法官布雷耶下令川普歸還國民兵指揮權後開記者會。但上訴法院稍後裁定川普能繼續於洛杉磯部署國民兵。（歐新社）

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

2025-06-13 00:36
川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

2025-06-14 21:15

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行