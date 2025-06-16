以色列擬暗殺伊朗最高領袖 被川普攔下 內唐亞胡：川是伊朗頭號暗殺對象

美方官員爆料，以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫遭到川普(右)否決；以色列總理內唐亞胡則說，川普名列伊朗暗殺的頭號對象。圖為內唐亞胡4月訪問白宮。(歐新社)

美聯社報導，一名知情美國官員透露，以色列 原本打算暗殺伊朗 最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，但計畫被川普 總統擋下。官員說，以色列前幾天知會川普政府有關刺殺哈米尼的行動計畫，白宮聽取簡報之後，對以色列官員明確告知川普的反對立場。川普15日則對伊朗提出嚴正警告說，切莫針對美國位於中東地區的美軍據點展開報復，否則必定遭到美國全力反擊。

報導指出，川普政府目前盡最大努力，希望以色列對伊朗核子計畫發動的斬首行動有所節制，不要演變成為更廣泛的衝擊；川普政府認為，以色列方面的刺殺哈米尼計畫恐將導致衝突火上加油，破壞區域穩定。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)接受15日播出的福斯新聞網(Fox News)「拜爾特別報導」(Special Report with Bret Baier)節目專訪時，被問到以色列刺殺哈米尼計畫是否被川普打回票。內唐亞胡並未直接回答，僅表示：「我們做我們必須做的。」他也說：「美國知道什麼對美國是好的。」

內唐亞胡在訪問中還說，伊朗認為川普對其核武計畫造成威脅，並把川普列為暗殺目標。內唐亞胡說，川普擺明禁止伊朗提煉濃縮鈾，因此「他們想除掉川普，他被列為頭號敵人。」

以色列與伊朗相互發射飛彈進入第三天之際，川普15日清晨在社群媒體發文寫道，美國與以色列突襲伊朗毫無關係。

川普寫道，如果美國遭受伊朗任何形式的攻擊，「美軍必定會對你們全力回擊，力道之大將是前所未見」。

15日晚間，川普離開白宮前往加拿大洛磯山脈(Canadian Rockies)準備參加七大工業國(G7)領袖高峰會時對媒體發表談話，口氣則平緩許多。川普表示，希望以色列與伊朗取得協議。

川普說，對於降低衝突有豐富經驗，有辦法促成以色列與伊朗停止敵隊，「就像我促成印度跟巴基斯坦一樣」。他說，第一任執政期間斡旋爭議實例還有塞爾維亞和科索沃、埃及和衣索比亞。