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以色列空襲反效果？伊朗恐加速發展核武

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川普早知以色列要攻伊朗 稱仍有空間談成核協議

中央社／華盛頓13日即時報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普連月敦促以色列不要在他努力與伊朗達成核協議之際發動攻擊，以色列仍空襲伊朗。川普接受路透訪問時說，他早就知道會有攻擊，但相信仍有空間談成協議。

川普接受電話訪問時說：「我們什麼都知道，我試過拯救伊朗免於羞辱和死亡，我極力嘗試拯救他們，因為我很希望達成協議…但他們還是可以達成協議，還不算晚。」

川普曾數度敦促以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）延後攻擊，好讓他有更多時間透過外交解決問題。但川普自己也曾揚言，若核議題談判失敗，將轟炸伊朗。

川普在一連串媒體訪問中稱以色列這波攻擊「出色」且「非常成功」，他對以色列攻擊的立場轉變，是他迄今透過直率的公開發言和幕後操作進行高風險談判的一個醒目例子。

川普支持以色列對伊朗發起一連串破壞性行動的決定，顯示他願意使用軍事力量來打擊伊朗的核計畫。

被問到美國是否支持以色列抵禦伊朗反擊時，川普表明支持以色列。他還表示，他不擔心以色列的攻擊引發區域戰爭，但沒有多說。

今天稍晚，兩名美國官員說，美軍有協助擊落飛向以色列的伊朗飛彈。

目前不清楚川普企圖與伊朗達成協議以阻止鈾濃縮的行動是否仍可行，第6輪談判預定本月15日在阿曼舉行，但在以色列發動攻擊後陷入不確定。

川普接受路透訪問時說，他給了伊朗60天時間達成協議，現在期限已過，協議還沒達成。

他說：「我們什麼都知道。我們的資訊夠充分，給了伊朗60天達成協議，今天是第61天，對吧？所以你看，我們什麼都知道。」

川普還表示，目前不清楚伊朗在遭受以色列攻擊後是否還有核計畫，「沒人知道，這波攻擊非常具毀滅性」。

川普說，美國仍打算15日與伊朗進行核談判，但不確定是否會舉行。

他說：「談判沒破局。我們週日要和他們開會。我現在不確定這場會議是否會舉行，但我們周日要和他們開會。」

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