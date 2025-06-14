美伊核談判 成以色列突襲伊朗完美掩護？

美、伊原準備於15日舉行第六輪核談判，在以色列12日突然攻擊伊朗後，美伊談判被伊朗媒體解讀為美國對以色列突襲的完美掩護。圖為伊朗雜誌以模擬美伊領導人拳擊賽作封面。(歐新社)

旨在遏止德黑蘭核子計畫的美伊核談判，向來被視為維持區域和平的重要管道。然而，以色列 突然發動攻擊，卻讓美國外交變成以色列突襲伊朗 的掩護。

川普 政府中東特使威科夫(Steve Witkoff)計畫15日在阿曼(Oman)與伊朗代表開第六回合談判。以色列與美國官員先前曾警告說，如果伊朗不願停止生產可以用來發展核武的分裂材料，恐將採取軍事行動。

結果，以色列卻先發制人對伊朗發動攻擊，造成以色列三名軍方將領以及負責關鍵項目的核子科學將都遇襲身亡，與伊朗核子計畫有關的幾個地點都受到攻擊。

川普總統13日在社群媒體發文寫道「我給了伊朗達成協議的機會」，可是「他們不願配合」。川普表示，德黑蘭堅決不願妥協才導致以色列發動攻擊，並呼籲伊朗最好盡快達協議。

連續幾個月以來，川普經常表示希望透過外交磋商達成目的，然後才考慮動用軍力，15日預計於阿曼首都馬斯開特(Muscat)舉行的第六回合會談就是另一次意義重大的談判。

華爾街日報(WSJ)分析，伊朗本來打算等到15日會議時，才對威科夫提出的解決德黑蘭發展核武問題僵局架構做出回應。過去這段時間，美國與伊朗始終僵持不下，美方堅持伊朗必須停止停止濃縮鈾，但遭德黑蘭拒絕。然而，即使以色列空襲機率逐漸升高，伊朗方面仍然預期第六回合談判將如期舉行。

川普12日說，並不覺得以色列攻擊已經迫在眉睫，「但這是非常可能發生的事情」。川普也說，華府與德黑蘭已經相當接近達成協議，只不過伊朗還要做出更多妥協才能避免衝突。

相隔幾個小時之後，以色列發動數百架次戰鬥機，在一波又一波空襲行動當中鎖定伊朗全國各地目標發動攻擊。

曾在兩黨政府擔任中東事務外交官的羅斯(Dennis Ross)說：「威科夫代表團無疑是促成以色列突擊的重要因素。」