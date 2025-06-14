美國家情報總監加巴德 社媒貼文示警：核戰一觸即發
以色列12日晚「先發制人」攻擊伊朗核設施，伊朗則以猛烈發射導彈還擊， 美國國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard) 前幾天才發出前所未有的嚴厲警告，稱「(美國)政界精英的戰爭販子已將世界推向前所未有的核毀滅邊緣」。
加巴德這個警告並非與以伊開戰掛鉤，而是於6月10日在個人X帳號發布視頻，發表個人觀點，指當前比以往任何時候都更接近核毀滅邊緣，政治精英及戰爭販子正煽動核大國之間的恐懼及緊張關係。視頻中更以動畫形式展示金門大橋在核戰中被摧毀的場景。
外界注意到，加巴德這個觀點並非政府情報部門的官方評估，而是她作為一名高級情報專家，個人作出分析而得出的結論。
今年3月，她以國家情報總監身分在參院情報委員會作證時，列舉了美國面臨的威脅，但隻字不提核戰一觸即發的風險。
加巴德當時向委員會提交的年度情報機構全球威脅報告，得出的結論是除非俄羅斯「面臨生存威脅」，否則它不大可能使用核武。報告又指中國只有在先遭到核打擊的情況下，才有可能使用核武還擊。
其實加巴德多年來一直對核戰的風險發出警告，就在去年的一次播客中，她還暗示美國官員及高級軍官可能首先挑起核戰。而她長期以來的許多觀點都批評美國政府在國際事務中扮演的角色，凸顯了她個人與「情報總監」的官方角色之間存在矛盾。
加巴德在長達三分半鐘的視頻裡未提到川普總統，也未點名哪些試圖煽動核戰的政界精英。
但加巴德2023年在福克斯新聞受訪時，將共和黨資深參議員麥康諾(Mitch McConnell)及時任總統拜登描述為「戰爭販子」，向美國人兜售謊言，稱烏克蘭戰爭「是為了捍衛自由和民主」。
國家情報總監的副幕僚長亨寧(Alexa Henning)在回應這個視頻時表示，加巴德支持川普「明確的實現持久和平與穩定、防止戰爭的目標」。
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