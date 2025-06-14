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美國家情報總監加巴德 社媒貼文示警：核戰一觸即發

編譯盧炯燊／綜合報導
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美國國家情報總監加巴德。(路透)
美國國家情報總監加巴德。(路透)

以色列12日晚「先發制人」攻擊伊朗核設施，伊朗則以猛烈發射導彈還擊， 美國國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard) 前幾天才發出前所未有的嚴厲警告，稱「(美國)政界精英的戰爭販子已將世界推向前所未有的核毀滅邊緣」。

加巴德這個警告並非與以伊開戰掛鉤，而是於6月10日在個人X帳號發布視頻，發表個人觀點，指當前比以往任何時候都更接近核毀滅邊緣，政治精英及戰爭販子正煽動核大國之間的恐懼及緊張關係。視頻中更以動畫形式展示金門大橋在核戰中被摧毀的場景。

外界注意到，加巴德這個觀點並非政府情報部門的官方評估，而是她作為一名高級情報專家，個人作出分析而得出的結論。

今年3月，她以國家情報總監身分在參院情報委員會作證時，列舉了美國面臨的威脅，但隻字不提核戰一觸即發的風險。

加巴德當時向委員會提交的年度情報機構全球威脅報告，得出的結論是除非俄羅斯「面臨生存威脅」，否則它不大可能使用核武。報告又指中國只有在先遭到核打擊的情況下，才有可能使用核武還擊。

以色列先發制人對伊朗發動攻擊，造成以色列三名軍方將領以及負責關鍵項目的核子科學將...
以色列先發制人對伊朗發動攻擊，造成以色列三名軍方將領以及負責關鍵項目的核子科學將都遇襲身亡，與伊朗核子計畫有關的幾個地點都受到攻擊，核戰有一觸即發之勢。(歐新社)

其實加巴德多年來一直對核戰的風險發出警告，就在去年的一次播客中，她還暗示美國官員及高級軍官可能首先挑起核戰。而她長期以來的許多觀點都批評美國政府在國際事務中扮演的角色，凸顯了她個人與「情報總監」的官方角色之間存在矛盾。

加巴德在長達三分半鐘的視頻裡未提到川普總統，也未點名哪些試圖煽動核戰的政界精英。

但加巴德2023年在福克斯新聞受訪時，將共和黨資深參議員麥康諾(Mitch McConnell)及時任總統拜登描述為「戰爭販子」，向美國人兜售謊言，稱烏克蘭戰爭「是為了捍衛自由和民主」。

國家情報總監的副幕僚長亨寧(Alexa Henning)在回應這個視頻時表示，加巴德支持川普「明確的實現持久和平與穩定、防止戰爭的目標」。

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