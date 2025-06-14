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早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

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伊朗飛彈反擊 以轟炸伊機場 中東危機急升

記者顏伶如／綜合報導
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在以色列13日對伊朗動發動奇襲後，伊朗立即於14日回擊以色列，照片可見特拉維夫上空飛彈交織，以軍也啟動防空系統攔截。（美聯社）
在以色列13日對伊朗動發動奇襲後，伊朗立即於14日回擊以色列，照片可見特拉維夫上空飛彈交織，以軍也啟動防空系統攔截。（美聯社）

以色列13日針對伊朗核子、軍事設施發動猛烈攻擊，出動以軍戰機以及先前偷渡進入伊朗的無人機轟炸數百個重要據點，數名伊朗軍方高層將領與負責核子計畫的重要科學家遇襲身亡。伊朗隨後以彈道飛彈及無人機回擊，耶路撒冷、特拉維夫上空及地面都有爆炸火光出現；有線電視新聞網（CNN）報導，以色列14日進一步出動戰機轟炸伊朗首都德黑蘭（Tehran）最繁忙的梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport），火光及濃煙密布，顯示兩國戰況升高。

伊退出核談判 彈襲以國防軍總部

綜合外電報導，伊朗的飛彈也擊中以色列位於特拉維夫的國防軍總部。

伊朗14日用飛彈還擊以色列，特拉維夫市警報和爆炸四起。（美聯社）
伊朗14日用飛彈還擊以色列，特拉維夫市警報和爆炸四起。（美聯社）

美稱未參與攻擊 但助以攔截飛彈

伊朗宣布退出與美國原定15日登場的第六輪核子談判。川普總統和國務卿魯比歐則宣稱，美國事前有獲知以色列的攻擊行動，但美國沒有參與。美方表示，美國沒有提供以色列飛彈，但美方有協助以色列攔截飛彈。

路透報導，這是以色列到目前為止對宿敵伊朗發動的最大規模攻擊。以色列稱，這波攻擊行動有其必要，目的在於阻止敵方進一步打造核子武器。

至截稿前，雙方交火仍在持續，以色列預告攻擊可能維持二周。

美聯社報導，伊朗發動第二波回擊行動時，以色列防空警報響起，疑似以色列發射的攔截彈14日凌晨在耶路撒冷上空爆炸，傳出巨大聲響。以色列軍方呼籲平民百姓尋找避難掩護。

伊朗國營媒體努爾新聞(Nour News)跟伊朗「伊斯蘭革命衛隊」(Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC)向來關係密切，在報導中說已經對以色列展開攻擊。美聯社駐特拉維夫特派員目睹至少兩枚伊朗飛彈落地，以色列官方尚未透露是否有人員傷亡。救護車服務機構表示，特拉維夫地區有多人因為飛彈碎片而受傷送醫。

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)13日發表預錄談話影片說：「他們犯下滔天大罪，我們絕不容許他們安全脫身。」哈米尼在談話中矢言伊朗必定以牙還牙。伊朗駐聯合國大使說，以色列攻擊造成78人死亡，320多人受傷。

伊朗方面更揚言，只要協助以色列的外國區域基地，都可能受到攻擊。

兩名美國官員說，美軍擊落朝以色列飛去的兩枚伊朗飛彈。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)證實授權對伊朗展開空襲，以免伊朗建造核子武器。長期以來，伊朗堅稱核子計畫發展純粹屬於民用。

內唐亞胡13日晚間對伊朗人民直接發表談話說，過去24小時裡，以色列已經消滅伊朗軍方高級指揮官、資深核子科學家，摧毀伊朗政權最重要的濃縮鈾設施以及彈道飛彈設備絕大部分，「接下來還有更多攻擊」。

川普接受CNN訪問時說，美國當然支持以色列，但他告訴路透原本敲定15日登場的美伊核子談判雖然行程沒變，但不確定是否舉行。預計15日於阿曼首都馬斯開特(Muscat)舉行的第六回合會談是美伊重要對話，但伊朗方面已宣稱退出。

中東地區消息人士說，至少20名伊朗軍方指揮官在以色列一波波空襲中喪生。伊朗也說，6名重要核子科學家遇襲死亡。

伊朗 以色列 無人機

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