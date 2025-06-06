烏無人機奇襲俄軍基地傳惹白宮不滿 媒體曝川普私下感到惱火

美國總統川普6日在空軍一號上向記者發表講話。（路透）

烏克蘭 日前發動代號「蜘蛛網」的作戰，動用逾百架無人機奇襲距俄烏邊界數千公里遠的4座俄羅斯空軍基地。但大西洋月刊報導，此次行動反而在白宮內部引發強烈不滿。

根據報導，3位行政部門官員與1位外部白宮顧問表示，川普 私下感到惱火，擔心此次襲擊可能升高衝突。消息人士透露，這次無人機襲擊重新激起川普對烏克蘭總統澤倫斯基 長期以來的不滿，也在白宮內部引發一場關於美國是否應該放棄烏克蘭的新辯論。

該外部顧問表示，在整場戰爭期間，川普一直認為澤連斯基是個「壞人」（bad guy）和「衝動分子」（hothead），可能正將世界推向第三次世界大戰。

報導稱，川普本周私下附和一項右翼論點，批評澤倫斯基在無人機襲擊後所謂的作秀；該顧問表示，川普對這次襲擊的膽識印象深刻，但他為澤倫斯基應將重心放在伊斯坦堡舉行的烏俄談判上。

川普前一天與普亭通話，沒有透露是否曾警告對方不要報復。2位官員透露，川普尚未決定下一步行動，官員們則提出一些選項，包括制裁俄羅斯，以及削減烏克蘭的美援。與此同時，另一位官員表示，川普本州告訴幕僚，不認為美俄烏三國元首峰會將在短期內舉行；他曾希望透過這場峰會結束戰爭。

川普原本希望在土耳其舉行的會談能取得一些進展，但會議因無人機襲擊蒙上陰影，最終毫無成果。白宮表示，美國事前並未獲知這場突襲行動，川普前策士巴農（Steve Bannon）及其他具有影響力的「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者則嚴厲譴責烏克蘭，並試圖推動華府與基輔進一步保持距離。

巴農本周在自己的podcast中指責烏克蘭破壞和平談判，並可能引發俄羅斯的大規模報復。他說：「就在土耳其會談的前一天，澤倫斯基竟沒事先通知美國總統，他將對俄羅斯的戰略部隊發動深度打擊？這根本是直奔戰爭升級階梯（escalatory ladder）。在和平或停火談判前夕，他扮演珍珠港事件中日本的角色，發動偷襲。」