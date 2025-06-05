川普「交易藝術」碰到強人領袖就踢鐵板 與俄中伊的談判全卡關

美國總統川普（右）碰到強人領袖時，慣用的談判伎倆似乎就不管用了。他競選時曾承諾訊速終結俄烏戰爭，至今未獲成果。（美聯社）

在強人領袖面前，自詡「談判大師」的美國總統川普 似乎完全沒招。儘管他在競選時誇口，能與俄羅斯、中國和伊朗 等國迅速達成協議，但過去48小時，三國領導人明顯都不買他的帳，而他承諾的調停結束俄烏戰爭、美中達成貿易協定，以及與伊朗談成更好的核協議，至今全沒兌現。

川普在社群媒體的貼文說：「我喜歡中國的習近平主席，一直以來都是如此，但他真的非常強硬，極難談成任何協議」；數小時後，他與俄羅斯總統普亭 通電話，承認「一次對談不能能馬上帶來和平」。

這簡直是自己打臉自己。川普與手下團隊曾一再強調，他親自出馬斡旋能解決所有難題，結果卻發現，普亭和習近平等人並不像他想像的會輕易讓步。

川普以為他在紐約房地產業摸爬滾打，練就出精明強悍的交易藝術，能以拜登做不到的方式逼普亭和習近平讓步。現在看來全在吹牛皮。

美國的一些盟友，像是阿聯，基於川普畫大餅說要撒錢投資，願意跟著美國走。與此同時，川普軟硬兼施，攏絡住薩爾瓦多和巴拿馬等國家。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）外交與國防政策主任謝克直言指出：「美國能欺凌的國家反而是自己的朋友，因為他們不想跟美國鬧翻，而美國的敵手則根本不怕翻臉。」

川普不但沒對俄羅斯祭出制裁大棒，周三的貼文似乎還認同普亭的說法：在烏克蘭上周末發動無人機奇襲重創俄軍基地後，俄羅斯有權展開報復。

普亭本人拒絕了川普提出的以談判結束衝突的要求。普亭在電視轉播的政府會議上說，「這種情況下怎麼可能舉行談判？有什麼好談的？」他還提到烏克蘭炸毀多座橋樑。

美國想阻止伊朗發展核彈，但伊朗最高領袖哈米尼周三抨擊美國的核協議提案，稱美方官員「傲慢自大」，妄想伊朗停止濃縮鈾活動。

川普在與中國的談判也不占優勢，中國持續加強稀土磁鐵的出口管制，打亂汽車、航太、半導體和軍工業的供應鏈。他們正把注意力轉向歐洲，認為那裡有深化貿易關係的機會。

川普以為貿易戰會給北京帶來毀滅性的打擊，但習近平政府扭轉局面，利用稀土管制給美國關鍵產業施壓，以抵禦美國提高關稅、擴大技術限制、聯合盟友圍堵北京的作為。

歐洲對外關係委員會（ECFR）研究主管夏皮羅認為，川普倒不一定特別喜歡專制強人，但「他與他們更合拍，也更尊重他們。所以他對威脅這些人會比較謹慎，也比較不敢對他們耍狠。

美方官員談及應對俄羅斯時說，拜登政府制裁莫斯科的策略未能結束戰爭，因此現在正嘗試新方法。但外界擔心，這也意味川普更有可能像他曾經威脅過的、對俄烏戰事撒手不管。