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陸軍部長：無人機攻勢 美軍恐無力招架

編譯潘勛／綜合報導
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陸軍部長德里斯科(Daniel Driscoll)。（美聯社）
陸軍部長德里斯科(Daniel Driscoll)。（美聯社）

陸軍部長德里斯科(Daniel Driscoll)4日示警表示，烏克蘭最近深入俄羅斯境內，以無人機攻擊俄國空軍基地，重創俄國戰略轟炸機隊，此事顯示，面臨類似的現代戰鬥攻擊，美軍也有自己的弱點和危險。

「新聞國度」(NewsNation)報導，德里斯科在眾院軍事委員會聽證會上表示，本周世人目睹烏克蘭與俄羅斯現代作戰爭方法的鮮明例證；報告指出，烏克蘭動用100多架成本低廉的無人機群，協同攻擊俄國的戰略轟炸機軍力，僅數萬元的代價，就造成數十億元的損失，可能讓俄國轟炸機戰力倒退多年；全世界立即看見，簡便易得的科技，也能破壞建制很久的戰鬥力。

國會山報(The Hill)報導，德里斯科指出，無人機正是戰爭更大規模轉移的又一例證，而且坦白講，美軍並未跟上步伐。

軍事委員會成員、民主黨聯邦眾議員史密斯(Adam Smith)也有跟德里斯科一樣的擔憂；他表示烏克蘭的作戰方式「令人悚然一驚」，了解現有武器系統的弱點，以及無人機、新系統的戰鬥能耐。史密斯指出，這種戰法的本質正劇烈變動，這一點毋庸置疑，他想知道該如何調適美軍，以因應這類挑戰。

德里斯科提到，美國陸軍因官僚系統而「固化」，他強調有必要追求更敏捷的戰力，擁抱創新，並與民間產業結盟。

川普總統5月宣布自己的「金穹」(Golden Dome)飛彈防禦系統構想，以因應未來的威脅。但金穹系統之構思，是由設在太空的雷達及攔截器組織成網，用意在防禦來襲的彈道、洲際飛彈，而非低飛的無人機、船隻發射的飛彈。

川普4日與俄國總統普亭電話交談後，上真實社群(Truth Social)貼文證實，遭烏克蘭重創後，俄國要發動反擊；普亭不但這麼說，而且口氣強烈，認為有必要回應俄國空軍基地最近遇襲。只是無跡象顯示，俄方會採取什麼形式的報復。

俄國 無人機 烏克蘭

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