不只關稅反覆…外交恫嚇 川普也「總是退縮」？

白宮公布川普總統最新的肖像，已懸掛在白宮牆上。新肖像凸顯川普堅定的眼神，背景偏暗。（美聯社）

美國總統川普 的關稅政策時軟時硬，華爾街 為此創造一個新詞「 TACO貿易」，形容「川普總是退縮」（Trump Always Chickens Out）。金融時報首席外交事務評論員拉赫曼（Gideon Rachman）3日指出，或許正因為準確，才顯得特別刺耳，事實上「TACO」不只是對投資人有用，也是分析川普外交政策的關鍵。

拉赫曼援引歐洲對外關係委員會（ECFR）研究主管夏皮羅Jeremy Shapiro的觀察，指出川普喜歡發出令人毛骨悚然的動武威脅，但很少真的付諸行動。

夏皮羅發現，川普兩任內曾22次威脅動武，但實際付諸行動僅2次；實際動武的情況共有25次，主要針對伊斯蘭國（IS）等恐怖組織進行有限打擊，且多數並未事前發出威脅。

夏皮羅得出結論：「川普使用威脅和武力的方式像個操場惡霸，身形龐大外表強勢，但實際上害怕在任何情況下使用武力，即便只是稍微像一場公平的戰鬥。真正的暴力只會發生在面對那些遠遠較弱、毫無還手之力的對手。」

金融時報專欄作家阿姆斯壯（Robert Armstrong）5月在專欄裡創造「TACO trade」這個新詞，立即成為華爾街的流行語。阿姆斯壯自己說，他也沒想到這個詞短時間內會這麼火紅，可能是因為社群擴散的力量。

川普日前在白宮被CNBC記者問到這個新詞的反應時，極為憤怒。每日郵報3日報導，川普之所以這麼火大，是因為川普以交易高手自豪，被形容成「退縮」，他難以接受。川普曾出版「交易的藝術」一書。

有線電視新聞網（CNN）則報導，川普會這麼生氣，是因為幕僚事前並未向他簡報華爾街現正流行這個詞。

Axios新聞網站3日獨家報導，民主黨全國委員會（DNC）租用一輛餐車在共和黨全國委員會（RNC）華府總部外免費發送墨西哥塔可玉米餅（Taco），以嘲諷川普的「TACO交易」，餐車上還畫上川普身穿雞裝的圖案和「TACO」的新詞。

金融時報評論員拉赫曼3日再「加碼」指，把「TACO」原則應用在當今的外交政策危機頗具啟示。無論伊朗核子談判結果如何，川普可能仍非常不願意發動打擊；在烏克蘭問題上，他對任何可能激化與俄羅斯衝突的行動，可能比拜登 政府更加謹慎。儘管美國國防部長赫塞斯日前警告，中國對台灣的攻擊可能「迫在眉睫」，但無論中國採取何種行動，川普似乎都不太可能冒險為台灣而開戰。

當然，在動武方面，川普並非獨一無二，拜登和歐巴馬同樣因伊拉克與阿富汗戰爭的慘痛經驗，對派兵參戰格外小心。川普與別人不同之處不在於他不願開戰，而是強硬言辭與實際謹慎之間的鮮明反差。他似乎顛覆了老羅斯福總統那句「溫言在口，大棒在手」名言，偏好大聲叫喊，卻只揮舞著鉛筆。