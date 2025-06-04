我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

不只關稅反覆…外交恫嚇 川普也「總是退縮」？

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮公布川普總統最新的肖像，已懸掛在白宮牆上。新肖像凸顯川普堅定的眼神，背景偏暗。（美聯社）
白宮公布川普總統最新的肖像，已懸掛在白宮牆上。新肖像凸顯川普堅定的眼神，背景偏暗。（美聯社）

美國總統川普的關稅政策時軟時硬，華爾街為此創造一個新詞「 TACO貿易」，形容「川普總是退縮」（Trump Always Chickens Out）。金融時報首席外交事務評論員拉赫曼（Gideon Rachman）3日指出，或許正因為準確，才顯得特別刺耳，事實上「TACO」不只是對投資人有用，也是分析川普外交政策的關鍵。

拉赫曼援引歐洲對外關係委員會（ECFR）研究主管夏皮羅Jeremy Shapiro的觀察，指出川普喜歡發出令人毛骨悚然的動武威脅，但很少真的付諸行動。

夏皮羅發現，川普兩任內曾22次威脅動武，但實際付諸行動僅2次；實際動武的情況共有25次，主要針對伊斯蘭國（IS）等恐怖組織進行有限打擊，且多數並未事前發出威脅。

夏皮羅得出結論：「川普使用威脅和武力的方式像個操場惡霸，身形龐大外表強勢，但實際上害怕在任何情況下使用武力，即便只是稍微像一場公平的戰鬥。真正的暴力只會發生在面對那些遠遠較弱、毫無還手之力的對手。」

金融時報專欄作家阿姆斯壯（Robert Armstrong）5月在專欄裡創造「TACO trade」這個新詞，立即成為華爾街的流行語。阿姆斯壯自己說，他也沒想到這個詞短時間內會這麼火紅，可能是因為社群擴散的力量。

川普日前在白宮被CNBC記者問到這個新詞的反應時，極為憤怒。每日郵報3日報導，川普之所以這麼火大，是因為川普以交易高手自豪，被形容成「退縮」，他難以接受。川普曾出版「交易的藝術」一書。

有線電視新聞網（CNN）則報導，川普會這麼生氣，是因為幕僚事前並未向他簡報華爾街現正流行這個詞。

Axios新聞網站3日獨家報導，民主黨全國委員會（DNC）租用一輛餐車在共和黨全國委員會（RNC）華府總部外免費發送墨西哥塔可玉米餅（Taco），以嘲諷川普的「TACO交易」，餐車上還畫上川普身穿雞裝的圖案和「TACO」的新詞。

金融時報評論員拉赫曼3日再「加碼」指，把「TACO」原則應用在當今的外交政策危機頗具啟示。無論伊朗核子談判結果如何，川普可能仍非常不願意發動打擊；在烏克蘭問題上，他對任何可能激化與俄羅斯衝突的行動，可能比拜登政府更加謹慎。儘管美國國防部長赫塞斯日前警告，中國對台灣的攻擊可能「迫在眉睫」，但無論中國採取何種行動，川普似乎都不太可能冒險為台灣而開戰。

當然，在動武方面，川普並非獨一無二，拜登和歐巴馬同樣因伊拉克與阿富汗戰爭的慘痛經驗，對派兵參戰格外小心。川普與別人不同之處不在於他不願開戰，而是強硬言辭與實際謹慎之間的鮮明反差。他似乎顛覆了老羅斯福總統那句「溫言在口，大棒在手」名言，偏好大聲叫喊，卻只揮舞著鉛筆。

川普 華爾街 拜登

上一則

川普要參院加快通過「大又美法案」國慶前生效

下一則

美中貿易談判陷僵局 白宮：川習「很可能」本周通話

延伸閱讀

和川普有關的比特幣ETF快上市了 紐交所提出申請文件

和川普有關的比特幣ETF快上市了 紐交所提出申請文件
川普加倍鋼鋁關稅至50% 6月4日生效「英國暫時豁免」

川普加倍鋼鋁關稅至50% 6月4日生效「英國暫時豁免」
馬斯克轟川普支出法案 兩人緊張關係浮上檯面

馬斯克轟川普支出法案 兩人緊張關係浮上檯面
首艘以舊金山同志運動人士命名補給艦 被川普抹名

首艘以舊金山同志運動人士命名補給艦 被川普抹名

熱門新聞

美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54
特斯拉執行長馬斯克，攝於2月。（路透資料照片）

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

2025-05-29 01:40

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深
「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘