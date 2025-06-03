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川普背書 右翼保守派納夫羅茨基當選波蘭總統

編譯高詣軒、盧思綸／綜合報導
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波蘭新當選總統納夫羅茨基（中）擊敗對手波蘭市長佐薩斯科斯基，驚險逆轉勝，他的右派立場受美國政府歡迎，但令歐盟頭痛。（路透）
波蘭新當選總統納夫羅茨基（中）擊敗對手波蘭市長佐薩斯科斯基，驚險逆轉勝，他的右派立場受美國政府歡迎，但令歐盟頭痛。（路透）

波蘭總統決選結果2日揭曉，保守派民族主義候選人納夫羅茨基(Karol Nawrocki)以約50.09%得票率翻盤險勝當選。他受到美國總統川普與波蘭民族主義大黨「法律正義黨」支持，其勝出可能顯示波蘭與川普政府關係將強化，也打擊親歐盟派。

42歲的歷史學家納夫羅茨基在5月18日的第一輪投票，還落後總理圖斯克(Donald Tusk)所屬中間派「公民聯盟」的佐薩斯科斯基(Rafał Trzaskowski)。佐薩斯科斯基是華沙市長，1日決選以49.1%得票率飲恨，2日承認敗選並祝賀對方。

這場選舉被視為親歐路線和川普式民族主義風格之爭。紐約時報2日報導，此結果將增加歐洲右翼民粹主義運動的動能。美聯社2日報導，納夫羅茨基過去無從政經驗，競選主打愛國主題、傳統天主教價值，以及承諾捍衛波蘭主權，抗衡歐盟和德國等歐盟要角，他的勝利凸顯民族主義論述仍吸引約半數波蘭人，也是歐盟的一次挫敗。

納夫羅茨基5月初曾赴白宮會晤川普，聲稱川普告訴他「你會贏」，川普也比出拇指和他合影；美國國土安全部長諾姆曾在波蘭一場保守派會議表態支持他。波蘭執政聯盟部分國會議員曾指控川普干預選舉。

波蘭總統當選人納夫羅茨基（左）5月初曾以候選人身分訪問白宮獲川普總統（右）接見，...
波蘭總統當選人納夫羅茨基（左）5月初曾以候選人身分訪問白宮獲川普總統（右）接見，兩人還豎起大姆指合照。此舉被對手批評美國介入選舉，但納夫羅次基逆轉勝，當選波蘭新總統。（取自白宮X平台）

波蘭和美國是緊密盟邦，約1萬名美軍駐紮波蘭。總理圖斯克和其政治夥伴過去批評川普，納夫羅茨基的世界觀則貼近川普及「讓美國再次偉大」信條。納夫羅茨基競選口號是「波蘭第一、波蘭人優先」，曾承諾繼續支持鄰國烏克蘭對抗俄羅斯，但也批評政府給烏克蘭難民的福利，聲稱社會福利將優先給波蘭人。

納夫羅茨基的發言經常呼應川普，曾稱烏克蘭沒有感激波蘭人付出，指責烏國總統澤倫斯基傲慢無禮，也反對烏國加入北約。美聯社說，隨著波蘭民眾愈來愈不滿政府耗費鉅資協助烏國難民，若俄烏戰爭進一步延宕，納夫羅茨基可能的路線是讓波蘭從基輔的有力盟友，轉為有條件的夥伴。

羅馬尼亞5月總統選舉是由中間派候選人擊敗極右翼民族主義對手，這讓波蘭自由派更期待歐洲的極右民粹浪潮消退，但選舉結果是右翼勝出。美聯社說，這顯示右翼民粹在歐洲核心地區又一次興起。

納夫羅茨基將在8月6日就職，同為法律正義黨盟友的現任總統杜達將卸任。預計納夫羅茨基形塑波蘭國內和外交政策時，可能引發波蘭與歐盟關係緊張，也將讓波蘭更密切靠向川普政府。

波蘭總統在經濟等政策設定上無決定權，這是圖斯克和其內閣成員的職權，但總統有權否決法案，能阻礙政府的計畫。納夫羅茨基當選將讓波蘭身陷兩大權力中心的分歧，即總統和圖斯克政府。

歐盟執委會主席范德賴恩和澤倫斯基已說，期待繼續和波蘭合作。匈牙利總理奧班等民族主義和疑歐政治人物也紛紛道賀。

受川普支持的波蘭新當選總統納夫羅茨基，在選戰期間把和川普總統合照當成選戰宣傳訴求...
受川普支持的波蘭新當選總統納夫羅茨基，在選戰期間把和川普總統合照當成選戰宣傳訴求的利器之一，最終結果小勝對手。（歐新社）

川普 歐盟 烏克蘭

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