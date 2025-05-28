另組新組織？美國、阿根廷退出世衛尋「替代方案」

阿根廷總統米雷伊（）27日歡迎到訪的美國衛生部長小羅勃甘迺迪，並致贈大電鋸。(歐新社)

阿根廷 政府在美國衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.，以下簡稱小甘)27日訪問首都布宜諾斯艾利斯期間，表態支持美國退出「世界衛生組織」(WHO)的決定，重申將與華盛頓合作，另循世衛 之外的替代方案。

川普總統今年1月回歸白宮首日簽署行政命令，啟動美國退出世衛的一年程序；阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)今年2月也宣布跟進。

「布宜諾斯艾利斯時報」報導，米雷伊政府26日說明退出世衛的原因，聲明表示，「世衛的建議之所以無效，是因為它們並非基於科學，而是基於政治利益和拒絕反省自身錯誤的官僚結構」。

阿根廷外交部曾指責世衛的新冠避疫措施形同「穴居人隔離」(caveman quarantine)，「相當悲慘」。

小甘與阿根廷衛生部長盧戈內斯(Mario Lugones)在27日聯合聲明中表示，「世衛對新冠肺炎疫情 的處理方式，暴露嚴重的結構性和操作缺失，損害全球信任，凸顯全球衛生領域迫切需要立基於科學的獨立領導能力。」

聯合聲明指出，「充分證據顯示，各界憂慮新冠疫情初期的管理和特定類型研究的風險。世衛未能確保及時透明，且不足以提供關鍵的資料取得管道，削弱各國迅速有效應對的能力，造成災難性的全球後果。」

小甘與盧戈內斯討論出「一項聯合工作議程，從預防、食品安全和開支效率三方面，強化公衛體系的透明度和信任」。

「國會山莊報」報導，川普在第一任內就已啟動退出世衛的計畫，但前總統拜登上台後改弦易轍。

甘迺迪在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，他與米雷伊會面，討論創建一個「基於黃金標準科學、不受極權主義衝動、貪腐和政治控制影響的替代國際公衛體系」。

新冠疫情期間，世衛曾負責在收集和宣傳關於新冠病毒擴散的數據，但回溯觀察發現，世衛有所不足。

世衛設立的「疫情防範和應對獨立小組」(Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response)旨在從過往疫情中汲取教訓，準備因應未來情況；但該小組2021年的報告指出，在減輕或潛在預防新冠肺炎疫情方面，存在缺失。

該獨立小組報告指出，世衛在疫情前溝通和宣導全球準備措施，但世衛同意的大多數或優先建議從未實施。該小組指出，「公衛官員、傳染病專家、之前的國際委員會和審查內容已示警，自嚴重急性呼吸道症候群(SARS)首次爆發以來就存在疫情風險，呼籲做好充分準備，但新冠肺炎疫情仍讓世界大部分地區措手不及，這不該發生」。