俄又空襲烏 川普重批普亭「玩火」 考慮本周祭新制裁

普亭不守烏戰停火承諾，川普罕見批評普亭「瘋了」，考慮加重對莫斯科經濟制裁。(路透)

俄烏停火談判進度緩慢，俄羅斯日前又對烏克蘭 發動空襲，川普 總統27日再對俄國總統普亭 說重話，認為普亭正在玩火；「華爾街日報」和有線電視新聞網(CNN)報導，川普現正考慮最快本周對莫斯科實施新一波制裁，同時強調他仍可能改變主意。

美援減 打下去對俄有利

川普在自家社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文說：「普亭並未體認到，如果不是我，俄羅斯可能已經發生很多非常糟糕的事，我是指非常糟糕的事。他正在玩火！」

川普25日曾對媒體表示，他「絕對」有在考慮擴大制裁莫斯科。不過，有學者認為，隨著美方對烏克蘭的援助慢慢減少，讓俄國認為戰爭繼續打下去對俄方有利。

華爾街日報26日報導，幾名熟悉川普總統想法的人士透露，川普因不滿俄羅斯總統普亭持續攻擊烏克蘭且俄烏和談進展緩慢，正考慮本周對莫斯科祭出制裁。

新制裁 川也可能不實施

其中一名人士透露，新制裁可能不包含銀行制裁，美方也研議其他選項施壓普亭在談判桌上讓步，包括烏方支持但俄國拒絕的30天停火。川普也可能決定不實施新制裁。幾名知情人士也說，川普正對和談感到厭倦，若推動和談的最後作為無效，他考慮完全放棄參與。

華爾街日報說，這對競選時號稱24小時內可結束戰爭的川普是重大轉變；若美國退出俄烏和平進程，尚不清楚後續發展如何，以及川普是否仍會繼續軍援烏克蘭。

克里姆林宮發言人佩斯科夫27日說，暗示美國可能對俄實施新制裁的報導，屬於擾亂俄烏和談的行動一環；俄美顯然不能事事有共識，總會有某些分歧，但具備政治意願來實行已達成的共識，相關工作也持續，「我們高度看重這個共同意願」。

川盟友：懲罰迫普亭談判

華爾街日報說，美俄關係近幾個月起起伏伏，近日發展顯示兩國關係又再惡化。川普上任時認為，由於他和普亭有堅實個人交情，可藉此改善美俄關係。但川普至今未能促使普亭做出重大讓步，普亭近期還加劇戰事，包括對烏發動開戰三年多來最大規模無人機和飛彈空襲。

共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆等盟友都告訴川普，普亭不想達成協議，只有懲罰才能迫使普亭認真協商。

川普警告說，如果俄國想要占領烏克蘭全境，將會導向俄國的覆滅；川普也向媒體表示，他不喜歡普亭的所作所為，並表明他將加強對俄國的制裁。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)歐俄暨歐亞計畫主任柏格曼(Max Bergmann)則指出，美國現在對烏克蘭的軍事援助都來自於拜登政府，美國沒有再透過國會增加對烏克蘭的支援，顯然美國已經決定不再長期支持烏克蘭。

柏格曼表示，雖然烏軍目前已經改變戰略，選擇轉攻為守，但美國逐漸從戰場上抽手，讓俄國看到勝利的契機，認為戰爭繼續打下去有可能轉變為對俄軍有利。