川普揚言併吞 英王赴加拿大國會演說：人民自決

英國國王查理三世27日在加拿大國會開議儀式上發表演說；左為加拿大總理卡尼。(路透)

在川普 總統一再揚言要併吞加拿大 後，英國國王查理三世 27日在加拿大國會開議儀式上發表演說，強調人民自決是加拿大決心維護的價值觀。

中央社引述法新社報導，查理三世(King Charles Ⅲ)表示：「民主、多元、法治、自決及自由是加拿大人重視的價值觀，也是政府決心維護的價值觀。」他還說，加拿大正處於「關鍵時刻」。

在查理三世演說之後，川普總統又在社群網路「真實社群」(Truth Social)發文。他說，加拿大非常希望加入美國的金穹飛彈防禦系統，不過加拿大得為此花費610億美元；川普說，他告訴加拿大，如果他們願意成為美國的第51州，就可以免費加入；川普說，加拿大正在考慮這項條件。

英國國王查理三世才在加拿大發表演說，川普又發文說，加拿大如成為第51州，可免費加入金穹飛彈防禦。(截自「真實社群」平台)

川普日前宣布啟動打造「金穹」(Golden Dome)飛彈防禦系統；川普指出，該計畫預計耗時約三年，總造價為1750億美元，擬在他的總統任期結束前完工。

現年76歲的查理三世是大英國協(Commonwealth of Nations)元首。他應加拿大總理卡尼(Mark Carney)之邀，前往加國國會發表「御座致辭」(throne speech)，概述政府施政要務。

查理三世此行與妻子卡蜜拉王后(Queen Camilla)一同出訪，這是他2022年9月登基以來首次訪問加拿大。

查理三世的母親、2022年逝世的英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth Ⅱ)在位期間，僅2度(1957、1977年)在加國發表「御座致辭」。「御座致辭」通常交由英國君主在加國的代表－總督(Governor General)發表。

川普(Donald Trump)曾屢次表達希望加拿大變成美國第51州，但遭到卡尼的強烈反駁。卡尼上月在選舉中大勝，這項立場也是重要原因之一。