川普對加薩最新表態 顯示以色列日益孤立

美國總統川普25日在新澤西州莫里斯敦市立機場登上空軍一號前往華府前，向媒體發表講話。(路透)

在巴勒斯坦加薩 走廊持續超過18個月的戰爭期間，以色列 雖不斷遭受外國領袖和援助組織的強烈批評，卻鮮少面臨親密盟邦持續的公開譴責，更遑論具體的懲處措施。然而，紐約時報與Axios報導，情況直到最近出現變化。

美國、英國與法國等盟友近幾週開始，更願意公開對以色列施加壓力，美國總統川普 總統25日也罕見發聲，呼籲戰爭逐步結束。

川普在新澤西州登上空軍一號前不久對記者表示：「我們希望看看能否盡快停止這種情況，以色列，我們一直在跟他們談，我們希望看看能否盡快讓整個局勢停下來」。

除了川普之外，以色列許多國際盟友已因以國總理內唐亞胡決定擴大加薩軍事行動、暫停人道援助並反對長期停火，公開與他劃清界線。川普至今仍拒絕對內唐亞胡施加公開壓力，25日的發言雖簡短，卻與1月上任時的公開立場形成鮮明對比；當時，川普將戰爭的持續歸咎於哈瑪斯，而非以色列，也謹慎地與內唐亞胡展現一致立場。

就在川普最新表態的數小時前，德國政府罕見地對以色列擴大加薩行動提出強烈批評。德國一向是以色列的堅定支持者，新任總理梅爾茨卻在26日播出的電視訪談中表示：「以色列軍隊目前在加薩走廊的所作所為，老實說，我不明白，他們讓平民承受如此苦難目的何在。」

此外，以色列的另一個盟邦、以往避免如此強烈譴責特拉維夫的義大利右翼政府，也在幾天之前發表了措辭相近的聲明。英國、加拿大和法國則聯合批評以色列決定擴大加薩行動。

儘管如此，所有譴責哈瑪斯2023年10月7日發動跨境襲擊的國家，依然在軍事、經濟及情報合作等多方面持續支持以色列。但是，訊息基調的轉變，顯示以色列最強大的合作夥伴正開始對內唐亞胡失去耐心。

到目前為止，以色列似乎不為所動，內唐亞胡也依然態度強硬，指責英國、加拿大和法國「鼓勵哈瑪斯」，但在以色列國內，這些舉動已被視為邁向外交孤立的重要一步。