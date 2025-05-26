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川普左批普亭「瘋了」 右嗆澤倫斯基「開口就惹麻煩」

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（左）25日發文批評俄羅斯總統普亭（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（中）。（美聯社）
美國總統川普（左）25日發文批評俄羅斯總統普亭（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（中）。（美聯社）

俄羅斯25日對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，造成13人死亡、數十人受傷。川普總統25日再度開嗆俄羅斯總統普亭「完全瘋了」，同時批評烏克蘭總統澤倫斯基「開口就惹麻煩」。他稱，這是俄烏和拜登的戰爭，卻是他在極力滅火。

川普25日在真實社群寫道：「我和俄羅斯的普亭關係一直不錯，但他現在好像出了什麼問題。他完全瘋了！在毫無必要的情況下殺害許多人，而且我說的不只是士兵。飛彈和無人機正毫無理由襲向烏克蘭的城市。」

川普表示自己一直以來都認為俄羅斯要的是整個烏克蘭，而非一部分，「現在或許證明這句話是對的，但是如果普亭真的這麼做，將會導致俄羅斯衰敗」。

川普不光開轟普亭，也批評澤倫斯基的發言對烏克蘭毫無幫助，「他一開口就惹麻煩，我不喜歡這樣，他最好住口」。

最後川普重申如果當時自己是總統，俄烏之間根本不會發生戰爭，「這是澤倫斯基、普亭和拜登的戰爭，不是川普的戰爭。」

川普說：「我只是在努力撲滅那些因極度無能與仇恨而引發的巨大、醜陋的火。」

有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基25日對美國的「沉默」表達譴責。他在Telegram上發文寫下：「俄羅斯每一次的恐怖攻擊，都構成美國對俄羅斯實施新制裁的正當理由。俄羅斯正在拖延這場戰爭，每天繼續殺人。」

澤倫斯基說：「全世界的人或許可以去度假，但戰爭仍在持續，無論是周末還是平日。這一切不能被忽視。美國的沉默，以及世界其他國家的沉默，只會助長普亭的氣焰。」

俄羅斯 川普 普亭

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