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俄不停火 川普稱「不知普亭怎麼了」、談伊朗協商狀況「非常好」

編譯葉亭均／綜合25日電
川普總統周日在紐澤西州準備搭乘空軍一號返回華盛頓。(路透)
川普總統周日在紐澤西州準備搭乘空軍一號返回華盛頓。(路透)

川普總統表示，他在周末與伊朗官員針對他所推動的限制伊朗核計畫進行了「非常好」的交談；另一方面，川普又表示，在俄羅斯對烏克蘭多處發動第二晚造成死傷的飛彈與無人機襲擊後，他「絕對」在考慮對俄羅斯實施新制裁。

川普周日在紐澤西州準備搭乘空軍一號返回華盛頓時，向記者表示，「我們昨天和今天與伊朗有了一些非常好的談話，讓我們看看會發生什麼事。我不確定接下來兩天會不會有好消息或壞消息要告訴你們，但我有種感覺，我可能會跟你們說好消息。」

美國和伊朗上周在羅馬進行協商，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，在接下來幾輪會議可能達成協議。

川普周日表示：「我非常希望這能成真，因為我不想看到炸彈落下和很多人死亡。我認為這件事（協議）有很大的機會成真。」

川普的最新評論，加上羅馬會談結束時展現出的較為樂觀的氛圍，可能有助於舒緩油市氛圍。美國媒體CNN上周報導，以色列正擬定計畫，可能對伊朗核設施發動攻擊，該消息讓油市感到不安。

另外，川普周日也對俄羅斯總統普亭和俄烏停火談判進展感到不滿。俄羅斯連續第二晚對烏克蘭多地發動致命的飛彈與無人機攻擊。

川普說：「我對於普亭的行動很不高興。他殺了很多人，我不知道普亭怎麼了。我認識他很久了，一直跟他相處得不錯，但現在他對城市發射飛彈、殺害平民，我完全無法接受。」

烏克蘭當局表示，俄羅斯當晚的空襲已造成至少12人死亡，促使烏克蘭澤倫斯基再次呼籲採取更多制裁措施。這些襲擊正值俄烏展開第三天的戰俘交換。

川普一再質疑普亭「到底怎麼了」（what's wrong），「我們正在談判中，而他卻朝基輔和其他城市發射火箭彈」，「我真的完全不喜歡這樣」。

川普的說法，代表他對俄烏兩國的態度有所轉變。此前，澤倫斯基面臨美國要結束這場戰爭的壓力。俄烏戰爭在2022年2月因俄羅斯入侵烏克蘭而爆發。

川普本月稍早淡化要提高施壓普亭的想法。目前可能施壓俄國的選項包括對俄羅斯石油交易或國營石油公司Rosneft施加新制裁。

川普 俄羅斯 伊朗

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