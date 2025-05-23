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川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

編譯周辰陽／即時報導
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國務卿魯比歐4月30日在白宮內閣會議上發表講話，川普總統在旁聆聽。資料照片。(美聯社)
國務卿魯比歐4月30日在白宮內閣會議上發表講話，川普總統在旁聆聽。資料照片。(美聯社)

華盛頓郵報與金融時報24日引述知情人士報導，隨著川普政府著手大幅縮編白宮國家安全會議（NSC），數十名工作人員23日被突然解職。

匿名知情人士表示，被遣返的人員包括派駐國安會的職業官員及部分政治任命人員，僅保留少數高層主管。此次裁員是在川普總統新任國安顧問魯比歐的領導下進行，他同時擔任國務卿，成為政府中的關鍵人物。

目前尚不清楚裁員規模及23日下午解職人數是否涵蓋全部裁員人數。三位知情人士透露，亞洲事務資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）雖留任，但他的整個團隊，包括中國小組工作人員全數被遣散。被指曾在國安顧問沃茲遭開除中施壓的右派人士盧默也敦促川普解雇簡以榮。

知情人士說，多數國安會工作人員原本是從聯邦政府其他部門派駐白宮，預計將歸建原屬機構，包括國務院、五角大廈和情報機關。

一名白宮官員證實裁員已展開，並表示已任命兩名新的副國家安全顧問，一位是副總統范斯的國安顧問貝克（Andy Baker） ，另一位是川普政策顧問蓋布瑞爾（Robert Gabriel）。

Axios率先披露此次重組部分細節，包括貝克和蓋布瑞爾的人事任命。金融時報指出，有人形容此舉為一場「清算」，與川普三周前解職沃茲有關。但據Axios的報導，川普白宮視國安會為臭名昭著的官僚機構，充斥著不認同總統願景的資深官員。

一名參與規畫的白宮官員表示，這次重組是川普與魯比歐針對他們眼中的華府「深層政府」（ Deep State）所採取的最新舉措。

這位官員在談及此舉時說：「國安會就是終極的『深層政府』，這是馬可（魯比歐）與『深層政府』的對決，我們正在摧毀『深層政府』。」這波裁員將使國安會人員從目前的350人削減至約一半。

前國安官員則警告，此舉將削弱美國制定與協調外交政策的能力，導致決策權過度集中於總統一人之手。一位前國安會資深工作人員表示，此次裁員「既反映川普對國安會人員屬於深層政府的偏執，也是一種蓄意削弱國安會在促進跨部門共識中角色的行動」。

這位人士表示：「這麼做的目的，就是要確保總統的特權不受任何替代方案挑戰，也不受任何約束。」

川普 白宮 魯比歐

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