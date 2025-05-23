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川普政府發布一般許可 形同實質解除對敘利亞制裁

中央社／華盛頓23日電
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川普政府24日發布命令，說這些命令會實際解除對敘利亞施加的制裁措施。圖為川普5月13日在沙烏地阿拉伯首都利雅德的一場投資論壇上發表演說。（新華社）
川普政府24日發布命令，說這些命令會實際解除對敘利亞施加的制裁措施。圖為川普5月13日在沙烏地阿拉伯首都利雅德的一場投資論壇上發表演說。（新華社）

川普政府今天發布命令，說這些命令會實際解除對敘利亞施加的制裁措施。川普本月稍早承諾將鬆綁制裁，好讓敘利亞在毀滅性的內戰過後能夠重建。

川普上周出人意料地宣布，應沙烏地阿拉伯王儲請求，將解除對敘利亞的制裁措施。他隨後在沙烏地首都利雅德短暫會晤敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）。此舉顯示美國政策出現重大轉向。

路透報導，財政部今天發布一般許可，允許與由夏拉領導的臨時政府，以及敘利亞中央銀行與國營企業進行交易。

財政部透過聲明表示，這項第25號一般許可（GL25）授權遭「敘利亞制裁施行細則」（Syrian Sanctions Regulations）禁止的交易行為，等於實質上解除對敘利亞的制裁措施。

聲明指出：「第25號一般許可將促進新投資與私部門活動，符合總統的『美國優先』策略。」

國務卿盧比歐（Marco Rubio）透過聲明表示，他也依據「凱撒法」（Caesar Act）發布為期180天的豁免令，以確保制裁措施不會妨礙投資，並促進電力、能源、水資源及衛生設施與人道援助行動的提供。

盧比歐指出：「今天的行動代表著實現總統對美敘新關係願景的第一步。」他還說，川普已表明他的期望，希望解除制裁後，敘利亞政府能採取行動。

白宮表示，川普上周會見夏拉後，川普要求敘利亞遵守若干條件以換取解除制裁，包括要求所有外國武裝分子離開敘利亞、驅逐他所說的巴勒斯坦恐怖分子，並協助美國防止伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）死灰復燃。

盧比歐說：「川普總統正提供敘利亞政府機會，來促進敘利亞國內及敘利亞與鄰國關係的和平與穩定。」

美國對敘利亞祭出的大部分制裁措施是在2011年敘利亞內戰爆發後，針對時任敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府及其關鍵人物所實施。夏拉領導的民兵組織於去年12月推翻了阿塞德政權。

這項一般許可列出如今獲准交易的個人和實體名單特別提到夏拉；夏拉先前以賈瓦拉尼（Abu Muhammad al-Jawlani）之名受到制裁。

其他被列入這項一般許可清單的對象還包括敘利亞阿拉伯航空公司（Syrian Arab Airlines）、敘利亞中央銀行（Central Bank of Syria）及一些其他銀行、若干國營石油和天然氣公司，以及大馬士革四季酒店（Four Seasons Damascus）。

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