日鐵收購改「合作」川普：美鋼會留在美國

川普總統23日同意日本製鐵和美國鋼鐵之間的合作，並宣布美鋼公司將留在美國。圖為美鋼位於賓州布雷多克市的廠房。（美聯社）

川普 總統23日同意日本 製鐵（Nippon Steel）和美國鋼鐵（U.S Steel）之間的合作，指雙方建立夥伴關係，並宣布美鋼公司將留在美國。

川普23日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，經過深思熟慮和談判後，美鋼公司未來將留在美國，並維持其總部在賓州 匹茲堡；川普說，過去有很長的時間裡，「美國鋼鐵」等同於偉大，現在還會如此。

川普指出，這會是美鋼公司與日本製鐵的計畫夥伴關係（planned partnership），預計將創造7萬個工作，為美國經濟增加140億美元；川普表示，這項投資案，其中大部分的投資將在接下來的14個月內實現。

川普說，這是賓州有史以來最大的投資，他的關稅政策將確保鋼鐵會再次於美國製造，且永遠在美國製造。

川普說，從賓州到阿肯色州、從明尼蘇達州到印第安納州，美國製造已經回來了；川普也指出，他預計在30日參加在匹茲堡舉辦的慶祝大會。

日鐵2023年12月宣布收購美鋼公司的計畫，但礙於美國國內有不同意見，始終沒有結果，前總統拜登更在卸任前擋下收購案。

根據有線電視新聞網（CNN）報導指出，川普在去年大選期間，同樣對收購案抱持反對立場，認為美鋼公司不該被外國公司持有，不過川普政府的態度在今年3月出現變化，外來投資審查委員會（CFIUS）4月展開審查，並在近日向川普提出建議。