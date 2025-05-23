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南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

華府猶太博物館槍案 31歲槍手是抗爭常客 曾說「投票給哈瑪斯」

編譯陳韻涵、羅方妤／綜合報導
華府21日晚間發生槍擊案，2名以色列駐美使館人員喪生。當局在現場圍起封鎖線，並提醒迴避相關路段。（路透）
華府21日晚間發生槍擊案，2名以色列駐美使館人員喪生。當局在現場圍起封鎖線，並提醒迴避相關路段。（路透）

槍殺兩名華府以色列使館人員的嫌犯羅德里格斯(Elias Rodriguez)長期參加抗議活動，包括2017年在芝加哥的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)和反亞馬遜(Amazon)搬遷總部示威；另外，英國媒體發現，兇手疑預謀犯案，犯案後一小時發布預排的社群貼文，批評以色列的暴行及美國支持以色列的立場。

「每日郵報」報導，31歲的羅德里格斯犯案後在社群媒體發文中寫道，他想「投票給哈瑪斯」並執行恐怖攻擊。

羅德里格斯的社群貼文凸顯他對巴勒斯坦的激進支持，甚至呼籲「升級加薩情勢，把戰爭帶回家」。

此外，美國去年大選當天，與羅德里格斯相關的帳戶轉發一條推文，寫道：「別怪我，我投給哈瑪斯」。

在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，另一篇令人驚悚貼文中，羅德里格斯詳述他有意派「炸彈卡車」攻擊「紐約時報」的總部。

羅德里格斯的X帳號頭像，是有明顯醫用口罩的模糊圖像；新冠肺炎疫情之後，許多進步派人士仍戴著口罩發表政治宣言。

羅德里格斯發布的其他可疑貼文包括，他以亂碼寫下「美國去死」(De@th to Amerikkka)，附上以色列國旗、一頭豬和一把刀的符號。

除了社群發文，羅德里格斯長期參加抗議活動。人權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)與英國「獨立報」調查發現，羅德里格斯2017年在芝加哥的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)和反對亞馬遜總部搬到西雅圖的示威。

「天空新聞」報導，羅德里格斯21日晚10時，即犯案後1小時在X發文，批評以色列在巴勒斯坦的暴行，並攻擊美國政府的立場；天空新聞認為，羅德里格斯顯然預先寫好內容並排定犯案後發文，似乎暗示他預謀犯案。

羅德里格斯最後在貼文中向家人致意，結語是「解放巴勒斯坦」。

以色列 巴勒斯坦 亞馬遜

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