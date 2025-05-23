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槍手喊「解放巴勒斯坦」 華府猶太博物館前槍殺以色列使館2員

編譯盧思綸、記者陳熙文／綜合報導
以色列駐華盛頓大使館館員李辛斯基(右)和美籍館員米爾格林(左)21日晚間在華府「首都猶太博物館」附近遭槍擊喪生。(美聯社)
以色列駐華盛頓大使館館員李辛斯基(右)和美籍館員米爾格林(左)21日晚間在華府「首都猶太博物館」附近遭槍擊喪生。(美聯社)

華府21日晚間驚傳槍擊案，兩名以色列駐美大使館人員中彈身亡。槍手是來自芝加哥的31歲男子羅德里格斯(Elias Rodriguez)，警方初步研判是一人犯案，槍手被捕時高喊「解放巴勒斯坦」(Free Palestine)。

白宮和川普 譴責反猶主義

白宮22日指出，川普總統感到非常難過和憤怒；白宮表示，反猶太主義必須從社會上根除。根據CNN報導，司法部已經對羅德里格斯提起謀殺罪的指控。

川普總統21日在社群平台寫道，「仇恨與激進主義在美國無立足之地」；國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)22日也譴責這件令人髮指的謀殺。白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)說，川普總統22日與以色列總理內唐亞胡通話，兩人談到「這件悲慘的槍擊案」。

以色列總理內唐亞胡批評這是反猶的殘暴謀殺行為。

案發時「美國猶太委員會」正在華府「首都猶太博物館」(Capital Jewish Museum)辦活動。華府警察局長史密斯(Pamela Smith)說，目擊者看到嫌犯在博物館外踱步，嫌犯接近聚在一起的四個人後就掏槍開火，造成一男一女死亡。

一名披著以色列國旗的民眾22日站在華府「首都猶太博物館」外。(歐新社)
一名披著以色列國旗的民眾22日站在華府「首都猶太博物館」外。(歐新社)

死者是情侶 原要在周日訂婚

以色列駐美大使萊特爾(YechielLeiter)說，遇害男子是30歲的使館政治部門研究助理李辛斯基(Yaron Lischinsky)，有以色列國籍和德國護照；遇害女子是26歲的使館美籍館員米爾格林(Sarah Milgrim)，負責安排赴以色列旅遊行程。兩人周日計畫飛耶路撒冷訂婚，李辛斯基已買女子訂婚戒。

李辛斯基在以色列出生，後隨家人移居德國；他在希伯來大學的教授說，他從小就想成為以色列的外交官。

米爾格林在堪薩斯州長大，她媽媽在獲悉槍案後，打開手機定位App，發現女兒正身處槍擊地點。

警方和FBI正調查犯罪動機，包括是否涉及恐怖主義或反猶仇恨犯罪。

槍手犯案後 曾要目擊者報警

當晚約9時多，兩名死者正離開會場。目擊者瑪莉努奇(Sara Marinuzzi)告訴CNN，傳出槍響後，「一名男子跑進中心，警衛給了他一瓶水，試圖安撫他」，「他當時行為有些異常，大家以為他是目擊槍擊事件」，槍手犯案後在現場待了10分鐘，等警方抵達後才聲稱「是為了加薩而做的」。

另一名目擊者席格(Paige Siegel)在案發後曾與槍手短暫交談，當時她還不知道對方就是槍手。她說，「我走過去問他還好嗎，他一邊低聲重複『叫警察、叫警察』」。

以哈戰爭前年10月爆發，根據加薩衛生部統計，已造成當地巴人至少5萬3655人喪生、12萬多人受傷，光22日1天，加薩就有至少51人在以軍突襲下罹難。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署在X寫道，加薩沒有一處安全。

以色列 加薩 白宮

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