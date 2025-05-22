移民被驅逐到南蘇丹 聯邦法官控川普政府違反命令

上訴法官何俊宇控司法界不夠尊重川普總統。（路透）

川普 政府20日宣布已將八名被判在美國犯下暴力罪行的移民 驅逐出境後，波士頓聯邦法官墨菲(Brian E. Murphy)21日召開緊急聽證會，譴責白宮遣返 移民航班飛往第三國非洲國家南蘇丹，「毫無疑問違反了法院命令」。而在墨菲舉行聽證前，國土安全部官員召開記者會指責「激進法官」主張釋放危險罪犯。雙方形成對峙局面。

墨菲在聽證中表示，被白宮送上遣返飛機的八名移民未獲足夠的機會來反對可能讓他們陷入危險的遣返行動；他們收到遣返通知幾小時後，就被送上飛機離開美國，沒有機會聯繫律師。墨菲命令川普政府，不得讓這批被遣送至南蘇丹的移民脫離美國移民當局的拘留。

川普政府官員已多次因試圖驅逐移民而與法院發生衝突；面對墨菲的指責，他們也公開表達不滿，並稱被驅逐者對國家安全構成真正威脅。

移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)在華府表示，這些被逐至第三國的移民大都來自通常不會接收被驅逐公民的國家如古巴、寮國、墨西哥、緬甸、越南，也可能因為其他情況無法被遣返祖國，但他們是「對國家安全的真正威脅」。據稱這些人被判犯下強姦、殺人、持械搶劫等罪行。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)則批評：「一名激進法官試圖強迫美國，把那些對美國人民安全構成明顯威脅的野蠻怪物送回來，太荒謬了。」

國土安全部沒有透露該驅逐航班細節，只表示該飛機20日起飛，機上載有8人；被驅逐的移民21日仍處於該部門拘留下。他們基於「安全和營運保障」，不能透露驅逐最終目的地。

與此同時，針對最高法院16日裁決暫時阻止川普政府使用「外敵法」迅速遣返一群委內瑞拉人，華裔上訴法官何俊宇(James Ho)20日發表意見書表達不滿和擔憂，並指責司法界不尊重川普總統。何俊宇是由川普任命。

被視為可能大法官人選的何俊宇，在七頁的意見書中批評前總統柯林頓、歐巴馬和拜登，認為法院對川普未顯示相同的尊重，「我認為任何法院都不會拒絕前面三位總統對任何涉及他們的待決案件表達觀點，我們的現任總統也應獲相同尊重」。