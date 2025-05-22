國防部收下卡達贈波音747 將改裝空軍1號 最快年底服役

國防部已決定接受卡達王室贈送的波音客機，將改裝成空軍一號提供川普總統使用。（美聯社）

美國21日接受中東國家卡達(Qatar)贈送的波音 747飛機，預計未來將升級改裝成總統川普 新的空軍一號，不過根據美國憲法所制定的外國薪酬條款(Foreign Emoluments Clause)，川普恐需要經過國會許可，方能使用該飛機。

美國國防部 發言人帕內爾(Sean Parnell)21日透過聲明指出，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)已經接受卡達贈送的波音747飛機，空軍也已經被要求迅速將飛機升級，未來將作為川普新的空軍一號；帕內爾也指出，國防部將確保飛機有適當的安全考量，且符合實用的任務需要。

司法部表示，國防部接受贈機完全沒有違法之處。

根據紐約時報報導指出，這架波音747飛機來自於卡達皇室，估計價值4億美元；白宮堅持這份禮物完全合法，並指出，這架飛機將在川普任期結束後轉交給川普的總統圖書館。

由於卡達的贈與備受爭議，被質疑有利益衝突的問題，川普日前也在社群網路「真實社群」(Truth Social)上澄清說，這架飛機不是贈送給他，而是送給國防部，並暗示這是美國保衛卡達多年，卡達給予美國的回饋。

川普表示，只有傻瓜才會選擇不代表國家接受這份禮物，並指出，擬把卡達贈送的客機作為臨時的空軍一號，直到美國訂購的波音飛機完工交貨。

美國在2017年向波音公司訂購兩架波音飛機，以取代現行的空軍一號，原訂2022年交貨，沒想到交貨時間不斷延後；據報導指出，波音公司最快2027年才會交貨。

川普日前接受專訪時表示，他仍在等待波音公司交貨，而卡達願意提供協助，贈送客機讓他在過渡期使用；川普宣稱其他國家都擁有比現行空軍一號更先進的飛機，美國應該要有最優秀的飛機。

盡管國防部未明確指出飛機改裝的時程，但白宮和川普都表現出非常積極的態度，可能最快今年年底就想要使用飛機。

民主黨聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)憂心，如果換裝時程太快，可能影響到飛機的安全性，例如機上的飛彈防禦系統、防電磁衝脈波的裝備等。

此外，雖然川普一再表示，飛機並非贈送給他，而是贈送給美國政府，且保證他不會在卸任後使用該飛機，但根據美國憲法所制定的外國薪酬條款，憲法禁止聯邦政府官員在未經國會許可下接受來自國王、親王或外國政府所贈與的禮物、報酬等；川普能否接受這架飛機理應經過國會投票決定。