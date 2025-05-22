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加拿大有意加入「金穹」防禦系統 川普盼分攤成本

編譯盧炯燊／綜合報導
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美國川普總統20日宣布將建「金穹」飛彈防禦系統。鄰居的加拿大總理卡尼辦公室馬上宣布將加入。圖為卡尼總理本月6日訪問白宮。(路透)
美國川普總統20日宣布將建「金穹」飛彈防禦系統。鄰居的加拿大總理卡尼辦公室馬上宣布將加入。圖為卡尼總理本月6日訪問白宮。(路透)

加拿大正在與美國商討加入華盛頓提出的「金穹」(Golden Dome)飛彈防禦系統，以應對未來的空中威脅。 卡尼總理辦公室表示，加拿大與美國之間正就安全問題展開積極的討論，包括「金穹」以及未來的新項目。

美國總統川普20日說明「金穹」最新飛彈防禦系統計畫時，說加拿大有興趣加入這個計畫。他指「金穹」預計在他任內結束時投入運作。

川普對加拿大開徵關稅及聲稱加拿大為第51個州，使加美貿易關係出現緊張及激發加拿大的愛國情緒，但顯然並不影響兩國的安全合作。

總理卡尼21日與各省省長及特區首長舉行會議，商討與美國的貿易戰問題。他的發言人21日表示，「加拿大人賦予總理強有力的授權，與美國談判建立全面的新安全及經濟關係」，又說「總理及部長正與美國展開廣泛 、 具建設性的討論，包括加強北美防空司令部 (NORAD) 及金穹等相關舉措」，但現在要說加拿大會出資多少仍然為時過早。

另一方面，不少專家對美國如何實現這個覆蓋整個北美的防空體系表示懷疑，加拿大一方將如何參與，以及出資多少也不清楚。

「金穹」靈感來自以色列的「鐵穹」防禦系統，以色列自2011年起使用該系統來攔截火箭和飛彈，但北美幅員遼闊，專家對美國是否有能力建立同樣全面的防禦系統存在疑問。

川普說新「金穹」防禦計畫將投入1750億元，又說希望加拿大「支付其應付的份額」。

然而國會預算辦公室(Congressional Budget Office)估計，「金穹」光是太空部分，20年內的最終成本就可能達到5420億元。

英國「經濟學人」防務編輯喬希(Shashank Joshi)指出，「金穹」是利用數千顆衛星來發現及跟蹤敵方來襲飛彈，在飛彈發射時就將之攔截及擊落。他認為該系統在川普任期內完成是不切實際，巨額成本會占去美國很大一部分 的國防預算。

川普總統與國防部長赫塞斯21日在白宮宣布，將撥款1750億，建造戰略導 彈防禦系...
川普總統與國防部長赫塞斯21日在白宮宣布，將撥款1750億，建造戰略導 彈防禦系統，名為「金穹」，將花三年時間建成，防止陸海空各種飛彈來襲。(歐新社)

加拿大 川普 以色列

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