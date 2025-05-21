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魯比歐：嚇阻中國 台須強化自衛能力

記者陳熙文／華盛頓報導
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國務卿魯比歐20日在聯邦參院表示，必須讓中國侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻作用；台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間。(路透)
國務卿魯比歐20日在聯邦參院表示，必須讓中國侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻作用；台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間。(路透)

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)20日表示，必須讓中國侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻作用，認為建構嚇阻須先從強化台灣的自衛能力開始，指台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間。

魯比歐也捍衛川普政府大砍對外援助，他表示，中國只會做掠奪性貸款，提供債務陷阱，稱中國不會在人道援助上取代美國。

魯比歐20日接連出席聯邦參院外交委員會和撥款委員會的聽證會，與民主黨議員火爆交鋒。

針對有參議員詢問因應中國大陸可能在2027年武力犯台，魯比歐說，對中國大陸的嚇阻必須從台灣的自我防衛能力開始，並表示，印太也需要建立嚇阻力。

盧比歐並表示，必須解決眼前的衝突，否則美國就必須投入資源與時間來對付，減少投入印太地區的資源。

盧比歐說，美國如果能結束俄烏戰爭，在中東建立穩定和平，就能把更多精力集中在長期挑戰上，尤其是聚焦印太區域的挑戰。

面對外界質疑川普政府大砍對外援助，魯比歐說，就算美國的對外援助目前面臨改革，但美國仍是全球人道援助的第一名，援助金額比次之的10個國家相加的金額還要多。

魯比歐表示，中國不做人道援助，不但過去在世界上沒有任何人道援助的紀錄，中國也沒有興趣這麼做，魯比歐認為中國做的是掠奪性貸款(predatory lending)，這也是「一帶一路」政策的本質。

魯比歐說，中國最擅長的就是進入某個國家，提供貸款興建工程，並讓這些國家積欠債務，而且還要求是中國企業來完成工程，中國只提供「債務陷阱」(debt traps)。

至於有參議員詢問說，美國將如何因應台灣遭到能源封鎖，魯比歐說，這會非常糟糕，指美國有做出協議和保證，確保該地區能夠維持現況。

魯比歐也指出，更大的危險是中國在多處創造出與世界之間的不平衡，首先是中國幾乎全世界建立取得稀土礦產的安全管道，認為中國在這個領域中占有領導地位。

魯比歐說，他也對此感到困擾，尤其是美國給予這麼多人道援助，但談到稀土礦產或天然資源的開採權，卻都被中國取得。

魯比歐也指出，中國在稀土礦產的處理上也領先美國，若中國有一天決定他們要切斷對世界的供應，美國可能不再能製造引擎、火箭，甚至是生活日常用品等。

魯比歐說，這是非常危險的情況，他也稱，中國過度生產藥品、電動車等產品，並傾銷到其他市場，最後取得主導市場的地位，指美國必須解決這樣不平衡的問題，否則美國將陷入非常不利的位置。

魯比歐 貸款 稀土

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