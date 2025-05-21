WSJ：澤倫斯基討好川普 卻一無所獲

華爾街日報(WSJ)20日報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在白宮橢圓形辦公室被川普 總統當面警告「你手上已經沒牌」之後，接下來幾個月裡想要拉攏川普，幾乎全面接受川普一切要求，不過討好策略到頭來卻沒有任何成效。如今看來，牌局從一開始就對澤倫斯基不利。

澤倫斯基接受美國提出的無條件停火協議，跟美國簽署了白宮視為支持但書的礦產協議，後來飛到土耳其參加俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)要求的對話。就在同一時間，澤倫斯基不斷敦促川普向俄羅斯施壓，希望俄方同意停火。

川普19日與普亭通電話兩小時之後，態度傾向支持俄方主張，即先談判，後停火。普亭不願簽署30天停火協議，但川普並沒有像先前揚言所說對俄羅斯祭出更多制裁，僅說俄羅斯與烏克蘭應該想辦法談判。

澤淪斯基態度放軟之後對川普言聽計從，4月底因此獲得在梵蒂岡與川普一對一見面的機會，兩人關係似乎有機會修補。不過，川普現在則未對普亭的停火主張背書，即停火必須以烏克蘭接受俄羅斯開出條件為前提，讓烏克蘭基本上成為俄羅斯附庸。

華盛頓郵報20日分析，川普二度執政後與普亭第三次通電話，但戰火似乎不會停歇，美國對莫斯科施壓則減輕。川普不願逼迫俄羅斯停火，透露著原本斡旋談判的川普可能選擇收手，川普團隊已經對此暗示了好幾周。