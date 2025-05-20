與普亭通話2小時 川普：俄烏將立即和談 梵蒂岡有意主持

川普總統19日分別與俄國總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基通話，川普表示教宗有意接手主持和談，建議和談應該馬上開始。（美聯社）

為加速俄烏和談進度，川普 總統19日與俄羅斯總統普亭 通話，指俄國 希望與美國展開貿易，並指出，代表梵蒂岡的新教宗良14世(Pope Leo XIV)有意主持俄烏和談，他認為是非常好的想法；普亭也指出，俄國已準備好與烏克蘭互動，草擬和平備忘錄。

川普日前接受專訪時表示，他和普亭應該要見面，未來可能會做這樣的安排，但川普沒有說明時間點。

副總統范斯(JD Vance)近期與國務卿魯比歐(Marco Rubio)訪問羅馬，祝賀良14世就任教宗，范斯也在訪問羅馬期間與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)會面。

川普19日與普亭通話，川普表示，雙方通話2小時，過程順利，並指出，俄烏兩國會立即針對停火和結束戰爭展開談判，不過條件會由雙方交涉決定。

樂見戰後美俄大量交易

川普說，俄國希望在俄烏戰爭結束之後，與美國展開大規模的貿易，川普對此也表示同意；川普說，俄國有機會創造大量的工作機會和財富，「這機會潛力無窮」；他表示，烏克蘭也能夠在重建國家的過程中受惠於貿易。

川普指出，俄國與烏克蘭的談判會立即展開，由教宗代表的梵蒂岡有興趣主持談判，「讓談判過程開始吧！」川普說，他樂見俄烏和談在梵蒂岡舉行，可以為和談增添更多重要性。

川普表示，他在與普亭通電後，也通知澤倫斯基、歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)、德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)、芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)。

俄烏和談出現曙光？川普總統19日與烏克蘭總統澤倫斯基通了兩次電話，雖力促兩國停戰，但莫斯科19日仍對基輔發動攻擊。（路透）

烏先後與川普通話兩次

報導指出，澤倫斯基19日與川普有過兩次通話，兩人先在美俄領袖通話前一對一單獨通話；川普與普亭通話後，澤倫斯基又與包括范德賴恩在內的歐洲領袖，與川普聯合通話。

對於與川普通話，普亭也表示兩人互動良好，並向川普支持俄烏恢復直接對話表達感謝，指川普在通話中分享希望停止戰爭的立場，以及停火的可能性。

普亭說，他在兩人通話中點出，俄國也支持用和平的方式解決烏克蘭危機，現在則需要確認什麼才是對達成和平最有效的方法。

俄準備草擬和平備忘錄

普亭指出，俄國會提案，也已經準備好與烏克蘭互動，草擬攸關未來和平協議的備忘錄，其中包括條款的範圍，像是協議的原則、和平協議的時程和其他事務，包含暫時停火。

普亭認為，現在的關鍵在於俄烏之間能夠展現對和平堅定的承諾，並達成雙方都能同意的折衷方案；普亭說，俄國的立場很明確，認為消除這場危機的「根本原因」對俄國來說至關重要。