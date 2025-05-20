我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

川普屢稱卡達贈機當空軍一號 知情人士：美方先向卡達洽詢購機

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普16日在阿布達比的總統機場，登上美國總統專機空軍一號。(歐新社)
美國總統川普16日在阿布達比的總統機場，登上美國總統專機空軍一號。(歐新社)

美媒日前披露，卡達王室計畫贈送美國國防部一架波音747-8型飛機，可能用作總統專機「空軍一號」。雖然川普總統堅稱這是「禮物」，但CNN 19日引述4位知情人士指出，是川普政府先與卡達洽詢購買一架可供川普作為空軍一號使用的波音747客機。

消息人士指出，川普1月上任後，五角大廈聯繫了波音公司，獲悉取代舊總統專機所建造的新機，還需要再等2年才能交付，但川普政府希望能更快取得替代機，空軍因此探索其他方案。同時，川普也指派中東特使威科夫（Steve Witkoff）協助物色可用的飛機。

3位消息人士透露，五角大廈初步接觸波音後，該公司向美國國防官員提供了一份全球其他客戶的名單，這些客戶擁有的飛機可在這一段期間使用。第2位知情人士表示，「卡達是其中一個客戶」，並補充說，五角大廈「提出購買這架飛機」，卡達也願意出售。

第3位知情人士表示，五角大廈是在得知白宮支持這項構想後，才展開與卡達的討論，並回憶最初討論是關於租賃該架飛機，而非直接購買。白宮官員透露，威科夫協助促成初步對話。

CNN的報導中，並未提到由租賃變為購買或購買變為贈送的原因及過程。

CNN指出，川普多次將這項潛在的交易稱為卡達王室的「善意舉動」或「貢獻」。不過，卡達總理兼外長穆罕默德在川普出訪中東時受訪指出，這架飛機並非送給川普的私人禮物，而是「政府對政府的交易」，若被認定違法就會撤回。

五角大廈將此事交由白宮回應。CNN已向白宮、卡達駐華府使館和波音公司發言人徵求評論。

華府和杜哈均強調，若進行飛機轉讓，將由卡達國防部和美國國防部依法辦理，白宮19日也再次重申此立場。4位知情人士透露，雙方律師仍在協商這筆交易。第2位知情人士說，從美國最初聯繫卡達到現在，「此事仍交由法律團隊處理，而且尚未做出任何決定」。

此前媒體曾報導該架飛機價值約4億美元，但2位消息人士稱，該飛機的價值已經下降。

川普 白宮 五角大廈

上一則

與普亭通話2小時 川普：俄烏將立即和談 梵蒂岡有意主持

延伸閱讀

拒與川普和解訴訟 CBS新聞部CEO去職

拒與川普和解訴訟 CBS新聞部CEO去職
為與川普吃飯 90後中國富豪砸千萬

為與川普吃飯 90後中國富豪砸千萬
川普政策急轉彎 紐約大型離岸風電計劃叫停後又重啟

川普政策急轉彎 紐約大型離岸風電計劃叫停後又重啟
曾坐牢被特赦 川普親家翁查爾斯任駐法大使

曾坐牢被特赦 川普親家翁查爾斯任駐法大使

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
川普(左前)、沙國王儲沙爾曼與出席沙美投資論壇的人士合照。(路透)

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

2025-05-13 08:53
印度正評估對部分美國製產品開徵進口關稅，藉此反擊美國總統川普關稅攻勢。（路透）

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

2025-05-13 08:10
美國總統川普（左）2019年的日本大阪G20峰會場邊會議，與中國國家主席習近平會面。資料照片。(美聯社)

美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮

2025-05-12 20:26
川普政府計劃徹底改寫AI半導體出口規定，摒棄拜登時代提出的晶片出口三級管制計畫。(路透)

美正式撤銷AI晶片出口三級管制計畫 宣告使用華為昇騰晶片都違規

2025-05-13 19:57

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利