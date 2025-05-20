曾坐牢被特赦 川普親家翁查爾斯任駐法大使

查爾斯·庫許納。(路透)

川普 總統去年當選後不久，內舉不必親，提名長女伊凡卡公公查爾斯·庫許納 (Charles Kushner)擔任駐法國大使，這項任命案已經獲得聯邦參院 同意。

根據今日美國報(USA Today)報導，聯邦參院19日以51票對45票通過查爾斯出任駐法國與摩納哥大使。

現年71歲查爾斯是川普女婿庫許納(Jared Kushner)父親，也是紐約房地產大亨，根據富比士(Forbes)雜誌預估，查爾斯旗下企業資產約29億元，整個庫許納家族淨資產更高達71億元。

不過此人頗具爭議性，曾經因為逃漏稅、威脅證人以及向聯邦選委會(Federal Election Commission)提供偽證而於2005年判刑入獄。

最離譜的就是查爾斯坦承僱用性工作者誘拐妹夫並將雙方性行為錄影錄音，再把檔案郵寄給其妹艾絲特(Esther Schulder)，以脅迫她不得出庭作證。

負責起訴查爾斯的新澤西州聯邦檢察官克里斯蒂(Chris Christie)當時痛斥查爾斯的行徑是他見過「最令人厭惡、最令人作嘔的罪行」。

最終查爾斯被判刑兩年定讞，入獄服刑16個月直到2006年獲釋，結果川普2020年首次入主白宮，利用總統權力特赦親家翁，當時白宮提出的說詞也利人瞠目結舌：「查爾斯推動慈善活動的記錄，足以彌補他偽造納稅申報表、報復證人以及向聯邦選委會提供偽證而被判刑兩年的事實。」

查爾斯日前出席聯邦參院任命聽證會，坦承犯了非常嚴重錯誤並為此付出非常沉重代價，不過仍強調：「我認為過去的錯誤實際上讓我的判斷力、人生觀與價值觀變得更好，讓我更有資格勝任這份工作。」

當時挺川派聯邦參議員海格提(Bill Hagerty，田納西州)在聽證會上，還以查爾斯熟悉美法國兩國獨特歷史、民主與利益為由，為任命案過關說項：「他致力透過務實的國防合作和公平互惠的貿易關係，深化美法結盟，進而獲取美國國安利益。」