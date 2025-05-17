川普周一通話普亭 俄烏分別擬停火提案 魯比歐：觀察美是否被牽鼻子走

美國總統川普（左）說他19日將先後與俄羅斯總統普亭（右）及烏克蘭總統澤倫斯基（右）通話。(美聯社)

金融時報報導，美國總統川普17日發文表示，預計19日先後與俄羅斯總統普亭 及烏克蘭 總統澤倫斯基通話。另外，美國國務卿魯比歐 表示，俄烏在土耳其會談結束後將各自提出停火方案，屆時美國將評估雙方態度及是否讓步來決定持續參與調停的信心，並且釐清「是否正在被牽著鼻子走」。

川普在真實社群寫道，與普亭的通話將涵蓋多項議題，包括「停止平均每周奪走超過 5000 名俄烏士兵生命的『血腥屠殺』，以及貿易問題」。

川普補充，隨後也將與澤倫斯基以及多位北約成員國領袖通話。他說，「希望屆時是富有成果的一天，能促成停火」。

路透報導，川普稱預計美東時間19日上午10時（台灣時間19日晚間10時）與普亭通話。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也告訴俄羅斯新聞社，有關俄美領袖對話的安排正在準備中。

普亭本周拒絕前往土耳其會晤澤倫斯基，並且派出低階官員代表團，會議持續不到兩小時，同意交換數千名戰俘，但在停火方面毫無進展，凸顯普亭尚未準備好與烏克蘭達成和平協議。

一位熟悉談判情況的烏克蘭資深官員表示，俄方要求烏軍撤出莫斯科聲稱擁有主權的所有烏克蘭地區，然後才同意停火。這比美國的提案更超過。

美國國務卿魯比歐17日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫通話，且在預定18日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪中透露，俄方將準備一份文件，「列出他們對停火的要求，作為進一步展開更廣泛談判的基礎」。

魯比歐說，烏克蘭也會擬定自己的提案，如果這兩份文件「彼此足夠接近」，就可能成為「推進談判」的基礎。

他表示：「如果在接下來幾天內，雙方都提交了一份文件，顯示出他們……正在做出讓步，並以務實理性態度處理問題，那麼我認為我們就有理由對持續參與這個進程抱持信心。」

魯比歐告訴「面向全國」節目主持人：「我想你的問題是『我們是不是正在被他們牽著鼻子走』，嗯，這也是我們正在試圖確定的。」