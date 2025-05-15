金融時報：美2原因悄悄轉變對烏立場 但未必加大施壓俄

川普總統（左）與俄羅斯總統普亭（右）均不會出席15日在土耳其與烏克蘭的會談；烏克蘭總統澤倫斯基（中）則堅持普亭赴會，自己才會參加。（美聯社）

金融時報報導，俄羅斯 對烏克蘭 的頑強立場導致華府的戰略讓步至今一無所獲，加上烏克蘭近來積極配合，又與美簽署礦產協議，使得川普 政府悄悄轉變對烏克蘭的立場。儘管如此，分析人士認為川普是否真的已將同情轉向烏克蘭、或是準備對俄羅斯採取懲罰措施，仍不明朗。

美國副總統范斯上周出席華府外交政策論壇，稱俄羅斯停戰方案「要得太多」，加上這陣子川普總統表現對克里姆林宮的不耐煩，種種跡象凸顯華府在對俄羅斯態度上的語氣轉變，似乎對普亭越來越失去耐心，質疑真正阻礙和平的不是澤倫斯基，而是普亭本人。

德國前駐美大使伊辛格（Wolfgang Ischinger）表示，「美國人一開始抱持一種過於簡化的想法，認為去討好俄羅斯、對澤倫斯基施壓，就能達成協議」，他說，「結果證明，光靠討好俄羅斯是不夠的」。

與此同時，俄羅斯總統普亭上周提議與烏克蘭在土耳其直接談判，不過克宮14日公布代表團名單未見普亭，儘管烏克蘭總統澤倫斯基堅持除非普亭出席，否則自己也不會參加。目前正在中東訪問的川普先前透露有意願加入會談，但14日也證實不會赴會。

觀察人士指出，俄羅斯這種頑強立場已經讓川普不滿。「你從川普的言語中可以聽出他的挫折感，」美國前駐俄大使麥弗爾（Michael McFaul）說，「他可能開始意識到自己讓步太多，卻一無所獲。」

美方4月擬定俄烏和平方案，包括表態願意承認俄羅斯對克里米亞的主權，不惜激怒歐盟和烏克蘭，但也遭到普亭拒絕。

前美國駐烏克蘭大使泰勒（Bill Taylor）認為，「川普正在得出一個結論：普亭不是美國的朋友，他逐漸意識到普亭不可信……並非真心要談判」。

如今，將戰火延續歸咎於烏克蘭的說法也越來越站不住腳。近幾周，澤倫斯基一再展現出合作態度，配合美方要求推動停火，加上美烏簽訂礦產協議，雙方關係已有明顯回溫。

但川普是否真的已將同情轉向烏克蘭、或是否準備對俄羅斯採取懲罰措施，仍不明朗。

前拜登政府國安會幕僚、現為卡內基國際和平基金會研究員格林（Eric Green）表示，「川普確實開始意識到普亭沒有誠意，但我並不確信他會因此對普亭施加實質壓力」。

伊辛格也指出，儘管范斯立場有所轉變，但「並未邁出下一個合邏輯的步驟，那就是公開主張：我們現在應該加大施壓俄羅斯」。

專家則指出，俄羅斯正在賭川普會對和平進程失去耐心。麥弗爾表示，「普亭打的是長期牌，他覺得時間站在他這邊，他評估川普會逐漸失去興趣，美方會停止軍援，而這將削弱烏克蘭軍隊的實力」。

不過，也有觀察人士認為，川普近期放棄烏克蘭的風險已明顯降低。

美國前國安會俄羅斯事務高級主任、現為外交關係協會資深研究員葛蘭姆（Thomas Graham）表示，川普若想實現其核心目標之一，即重啟與俄羅斯的關係，就必須先解決烏克蘭問題。

葛蘭姆說，「這事關重大，是的，川普還是可能轉身離開烏克蘭，但那樣一來，看起來就會像一場徹底的敗局。」