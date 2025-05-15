川普中東行卻被「晾在一旁」以色列沮喪但沉默

川普 總統連日來造訪中東多國，卻把以色列 晾在一邊，凸顯川普政府日益重視與富裕的海灣國家如卡達簽訂獲利豐厚的經商合約，以色列右派政府外交上雖保持沉默，但以國自以為是美國最重要盟邦的設想已經動搖。

路透(Reuters)14日報導，在川普中東行之前，以色列對美國與以國大敵伊朗 展開談判，就感到不安，此外川普決定停止轟炸葉門叛軍青年運動(Houthis)，不顧給伊朗撐腰的民兵組織決心繼續以飛彈自行攻擊以國，也讓以色列沮喪。

以色列官員被迫站在一旁，眼睜睜地看著美國與巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)達成協議，把加薩唯一還活著的美國人質亞歷山大(Edan Alexander)營救回家。

接下來以色列還得洗耳恭聽川普宣布，美國停止制裁敘利亞，呼籲跟大馬士革新政府關係正常化，但以國把該政府視為幾乎沒偽裝的伊斯蘭聖戰政權。

川普13日在沙烏地阿拉伯首都利雅德大肆放話，宣稱與青年運動達成停火協議有功；但是以色列媒體指出，葉門向以國發射飛彈，全國空襲警報大作，連耶路撒冷及特拉維夫都不例外。

川普撇開美國與以色列關係有裂痕的聯想，在海灣地區對隨行記者們說，他訪問當地，最終能造福以色列；「以我與中東國家打好關係，對以色列有好處」。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)迄今除感謝川普幫忙營救亞歷山大以外，未置一詞。

以色列因以哈戰爭受到國際制裁，也讓以國想跟沙烏地阿拉伯關係正常化的盼望破滅，內唐亞胡還得面對國內民眾普遍的感受，那就是以國被美國拋諸腦後。

「今日以色列報」(Israel Hayom)評論員利默(Yoav Limor)寫道，「中東地區正在我們眼前，透過一系列協議、集會而重塑形貌」，而以色列只能在一旁瞧著。

內唐亞胡正因自己否認的貪腐指控而受審，他雖公開表示，喜歡川普勝過以往的美國總統，但川普卻扣留一些重型軍火不給以國，並對一些動用暴力的以國屯墾民施加制裁。