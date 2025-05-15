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川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

川訪波灣國家開路 Nvidia、超微等科技業AI大單入袋

編譯葉亭均、高詣軒／綜合報導
川普總統訪問沙烏地阿拉伯促成沙國向美國AI晶片下大單，多位企業領袖也陪同出訪利雅德。圖為Nvidia執行長黃仁勳在利雅德演講。（歐新社）
川普總統訪問沙烏地阿拉伯促成沙國向美國AI晶片下大單，多位企業領袖也陪同出訪利雅德。圖為Nvidia執行長黃仁勳在利雅德演講。（歐新社）

川普政府13日宣布撤銷預計15日生效的人工智慧（AI）晶片出口三級制命令，在此之際，川普出訪波斯灣國家，首先獲得沙烏地阿拉伯承諾對美投資6000美元後，多家美國科技大廠13日也公布在中東達成人工智慧（AI）大單交易。

美國商務部將另發布指引，警告在世界各地使用中國華為的昇騰晶片都將違反美國規定。商務部工業與安全局局長凱斯勒說，川普政府將採取大膽且全面策略，與全球可信賴國家分享美國AI技術的同時，防止該技術落入對手手中，「我們反對拜登政府試圖將其計畫不周、適得其反的AI政策強加於美國人民」。

路透報導，在幾件最大宗交易中，Nvidia（輝達）宣布將出售沙國數十萬枚AI晶片，首批18000枚最新Blackwell晶片將交付沙國主權財富基金甫成立的AI新創公司Humain；超微(AMD)也宣布與Humain達成交易，表示已建立100億美元合作關係。

白宮指出，沙國企業DataVolt將在美國針對AI資料中心和能源基礎設施投資200億美元。

白宮表示，Alphabet旗下谷歌、DataVolt、甲骨文、超微和優步等企業將在美國和沙國投資800億美元於尖端變革性技術，但未詳述內容。

川普15日訪問阿聯，知情人士透露，川普政府將允許阿聯購買逾100萬顆Nvidia先進晶片，規模遠超過拜登政府的AI晶片出口管制上限，這些晶片部分將由阿聯的AI企業G42使用，其餘則供美國企業在阿聯設立資料中心。

沙國也正致力降低對石油收入的依賴，希望將國家定位為AI樞紐以及美國以外的AI中心。

沙烏地王儲穆罕默德12日成立AI公司Humain，負責開發和管理沙烏地AI技術。Nvidia和Humain說，他們將利用Nvidia平台，將沙國打造為AI、圖形處理器（GPU）雲端運算和數位轉型的全球領頭羊。

兩家企業聯合聲明指出，他們未來五年將興建容量高達500百萬瓦(magawatts)的AI工廠，將包含「數十萬枚」Nvidia最先進的GPU。

在超微和Humain協議方面，則包括計畫投資高達一百億美元，在五年內建置500百萬瓦AI硬體設施。

另一家宣布與 Humain 達成交易的公司是高通（Qualcomm Inc），高通表示已簽署諒解備忘錄，以開發和建構資料中心中央處理器（CPU）。總部位於聖地牙哥高通，2021年收購了伺服器（CPU）製造商Nuvia，但尚未發布產品。

敍利亞過渡總統夏拉(中)今年2月參觀沙烏地阿拉伯利雅德的數據中心。（路透）
敍利亞過渡總統夏拉(中)今年2月參觀沙烏地阿拉伯利雅德的數據中心。（路透）

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