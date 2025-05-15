我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

分析：川普「擁抱」敘利亞 將重塑中東局勢

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統突然宣布對敍利亞解除禁令，可能改變整個中東政局。（美聯社）
川普總統突然宣布對敍利亞解除禁令，可能改變整個中東政局。（美聯社）

敘利亞自1979年12月以來，就被美國認定為支持恐怖主義國家，深受西方制裁困擾。川普總統14日與敘利亞現任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）的「歷史性會晤」，是美國總統25年來與敘利亞總統首次會晤，不僅解除了長期窒息敘利亞的嚴酷制裁，也將重塑中東局勢。

海灣阿拉伯國家過去一直想投資敘利亞並支撐其經濟，卻也擔心違反美國制裁。川普中東行可望消除障礙，為投資敘利亞鋪路；海灣國家和包括土耳其在內等國勢將擴大在敘利亞的影響力，以從中獲利。

美國戰略國際研究中心（CSIS）中東項目學者霍爾（Natasha Hall）表示，「川普在利雅德公開表態，是對那些想投資敘利亞的人的一種默許；他也正在把勝利送給沙國王儲穆罕默德‧沙爾曼(Crown Prince Mohammed bin Salman)。」

川普宣布解除制裁後，1970年代出生的敘利亞人薩卡爾 (Ranim Sakhal) 向有線電視新聞網（CNN）說，她一直生活在制裁下，「不知道沒有制裁的生活會如何」，但「大家都很樂觀，夢想阿拉伯國家提供幫助，過去多年來因為（前敘利亞總統）阿薩德（Bashar al-Assad）與阿拉伯領袖持續對抗，我們都沒見過這種情況。」

海灣阿拉伯國家因為對手伊朗與阿薩德政權結盟，過去幾十年持續被排除在敘利亞外。川普中東行，顯然是沙烏地阿拉伯的重大機會；沙國外交部長費瑟親王(Faisal bin Farhan)14日宣布，利雅德將成為敘利亞經濟復甦的「前哨站」。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）高級研究員哈爾哈桑（Hasan Alhasan）表示，沙烏地阿拉伯可以透過支持敘利亞目前政權，在中東實現「地緣戰略利益」。

只是，當前局勢對以色列將形成挑戰。敘利亞獨裁者阿薩德倒台後，以色列多次轟炸敘利亞並占領更多領土。川普與敘利亞新政權總統夏拉來往，無疑是公然藐視以色列的存在。

敘利亞 川普 以色列

上一則

川訪波灣國家開路 Nvidia、超微等科技業AI大單入袋

下一則

出生公民權案 最高法院今口頭辯論 川普主張恐遭否決

延伸閱讀

伊朗高官：準備好與川普簽署核子協議 擔心內唐亞胡從中作梗

伊朗高官：準備好與川普簽署核子協議 擔心內唐亞胡從中作梗
川普課藥品關稅...獨立藥房急囤貨 業界：已敲響倒閉喪鐘

川普課藥品關稅...獨立藥房急囤貨 業界：已敲響倒閉喪鐘
還沒開始就涼了？普亭與川普都不去土耳其參與俄烏和談

還沒開始就涼了？普亭與川普都不去土耳其參與俄烏和談
紐時：先升高再退卻 川普談判套路漸漸被摸清

紐時：先升高再退卻 川普談判套路漸漸被摸清

熱門新聞

根據在美國與中國在日內瓦發布的聯合聲明，美中雙方將暫時降低對彼此進口品的關稅。（路透）

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

2025-05-12 03:22
美國總統川普表示，他將簽署行政命令壓低美國處方箋藥物的價格。（美聯社）

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

2025-05-12 08:35
美中在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，中方由國務院副總理何立峰主談。(路透)

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

2025-05-11 20:52
美國總統川普。（美聯社）

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%

2025-05-08 21:43
川普代表團在瑞士與多國進行會談。(路透)

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商

2025-05-10 20:24
川普(左前)、沙國王儲沙爾曼與出席沙美投資論壇的人士合照。(路透)

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

2025-05-13 08:53

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶