分析：川普「擁抱」敘利亞 將重塑中東局勢

川普總統突然宣布對敍利亞解除禁令，可能改變整個中東政局。（美聯社）

敘利亞 自1979年12月以來，就被美國認定為支持恐怖主義國家，深受西方制裁困擾。川普 總統14日與敘利亞現任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）的「歷史性會晤」，是美國總統25年來與敘利亞總統首次會晤，不僅解除了長期窒息敘利亞的嚴酷制裁，也將重塑中東局勢。

海灣阿拉伯國家過去一直想投資敘利亞並支撐其經濟，卻也擔心違反美國制裁。川普中東行可望消除障礙，為投資敘利亞鋪路；海灣國家和包括土耳其在內等國勢將擴大在敘利亞的影響力，以從中獲利。

美國戰略國際研究中心（CSIS）中東項目學者霍爾（Natasha Hall）表示，「川普在利雅德公開表態，是對那些想投資敘利亞的人的一種默許；他也正在把勝利送給沙國王儲穆罕默德‧沙爾曼(Crown Prince Mohammed bin Salman)。」

川普宣布解除制裁後，1970年代出生的敘利亞人薩卡爾 (Ranim Sakhal) 向有線電視新聞網（CNN）說，她一直生活在制裁下，「不知道沒有制裁的生活會如何」，但「大家都很樂觀，夢想阿拉伯國家提供幫助，過去多年來因為（前敘利亞總統）阿薩德（Bashar al-Assad）與阿拉伯領袖持續對抗，我們都沒見過這種情況。」

海灣阿拉伯國家因為對手伊朗與阿薩德政權結盟，過去幾十年持續被排除在敘利亞外。川普中東行，顯然是沙烏地阿拉伯的重大機會；沙國外交部長費瑟親王(Faisal bin Farhan)14日宣布，利雅德將成為敘利亞經濟復甦的「前哨站」。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）高級研究員哈爾哈桑（Hasan Alhasan）表示，沙烏地阿拉伯可以透過支持敘利亞目前政權，在中東實現「地緣戰略利益」。

只是，當前局勢對以色列 將形成挑戰。敘利亞獨裁者阿薩德倒台後，以色列多次轟炸敘利亞並占領更多領土。川普與敘利亞新政權總統夏拉來往，無疑是公然藐視以色列的存在。