美敘睽違25年首見 川普晤敘利亞總統 傳這兩號人物要求解除制裁

美國總統川普（左）14日在利雅德會晤敘利亞總統夏拉（右）。（美聯社）

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普 14日已在沙烏地阿拉伯首都利雅德會晤敘利亞 過渡總統夏拉。這是美、敘兩國領袖自2000年以來首度會面。

BBC引述土耳其安納杜魯新聞社報導，土耳其總統厄多安也在線上遠距參與川普、夏拉和沙國王儲穆罕默德．沙爾曼的會議。美聯社報導，該會晤為時約33分鐘。

BBC說，夏拉曾是遭美國懸賞1000萬美元的聖戰士，如今與川普彼此握手。夏拉過去領導沙姆解放組織（HTS）在去年12月推翻敘國前總統阿塞德 政權，美國其後將懸賞取消。夏拉承諾將打擊極端組織「伊斯蘭國」並組建具包容性的政府。

夏拉隨後在中東地區和國際舞台取得巨大成功，尤其是他上周到訪巴黎、會晤法國總統馬克宏以後。如今美國也宣布解除對敘制裁，讓敘國局勢避免進一步惡化。敘國經濟備受摧殘，正需要重新開始。川普這次會見夏拉，將對給予夏拉國際正當性有長足幫助。

許多人對夏拉的幹勁和來自區域的支持寄予希望，希望資金能流入敘國以利重建，並讓數百萬名難民和在國內流離失所的民眾重建遭阿塞德轟炸的家園。但有些人擔心，夏拉政府今後將自在地用自身規則統治國家，不會遵守其兼容並蓄、保護社會自由的承諾。

川普這次會晤夏拉，也是穆罕默德．沙爾曼強化其對中東未來願景的關鍵機會。阿塞德政權垮台標誌伊朗的重大挫敗，也是沙國壓制伊朗對阿拉伯世界影響力的重要機會。

但趕走阿塞德還不足以鞏固沙國和土耳其在敘利亞的立足點。沙、土兩國都需要夏拉領導的穩定政府能恢復敘國安全並促進經濟復甦，領導敘國的戰後重建。

這次美國宣布解除對敘利亞50年的制裁，有報導說是基於穆罕默德．沙爾曼和厄多安的要求；此舉為沙、土在敘利亞進行可觀投資鋪路，美國企業也預計能從中得利，特別是能源產業業者。